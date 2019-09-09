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09.09.2019
ТАСС

Подготовка производства сверхтяжелой ракеты начнется не ранее 2020 года

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © Петр Гридин/ТАСС

Объем финансирования проекта будет сформирован по итогам этапа проектирования

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" начнет подготовку производства сверхтяжелой ракеты не раньше 2020 года. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"После завершения этапа эскизного проектирования последует этап разработки рабочей конструкторской документации и подготовки производства ракеты-носителя свертяжелого класса. Подготовка производства начнется не ранее 2020 года", - сообщили на предприятии.

"Объем финансирования проекта по созданию (стоимость создания) РН СТК [ракеты-носителя сверхтяжелого класса] будет сформирован по итогам ЭП [этапа проектирования] после получения технико-экономического обоснования от смежных предприятий, задействованных в разработке составных частей РН СТК", - добавили в РКЦ "Прогресс".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса будет примерно в четыре раза дешевле американской. Он не уточнил, о какой именно американской ракете идет речь. В настоящее время в США эксплуатируются тяжелые ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.

В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена по представленным на сайте госзакупок данным контракта составит 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года. Как сообщал Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли. По расчетам Роскосмоса, "Енисей" сможет доставлять на орбиту Луны полезную нагрузку массой 27 тонн.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
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SpaceX
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Falcon РН
Восточный Космодром
Луна
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