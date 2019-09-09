Âîéòè
09.09.2019
Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà

Ïóñòûííûé êðåéñåð: ÁÌÏ-1 ïðåâðàòèëè â ìíîãîáàøåííóþ êðåïîñòü â Ñèðèè

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Èñòî÷íèê èçîáðàæåíèÿ: rg.ru

Íà âîîðóæåíèè ñèðèéñêîé ïðàâèòåëüñòâåííîé àðìèè ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ íåñêîëüêî ñîòåí ÁÌÏ-1. Ýòè áîåâûå ìàøèíû ïåõîòû áûëè ïîñòàâëåíû åùå âî âðåìåíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, â 70-å è 80-å ãîäû. Èõ öåíÿò çà íàäåæíîñòü, ïðîñòîòó â ýêñïëóàòàöèè, âûñîêóþ ìàíåâðåííîñòü è ñêîðîñòü.

Â òî æå âðåìÿ "åäèíè÷êè" êðèòèêóþò çà óñòàðåâøåå âîîðóæåíèå è, ñîîòâåòñòâåííî, íåäîñòàòî÷íóþ îãíåâóþ ìîùü, à òàêæå ñëàáóþ áðîíåçàùèòó.

×òîáû êàê-òî èñïðàâèòü ýòè íåäîñòàòêè, âîåííûå ïûòàëèñü â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ìîäåðíèçèðîâàòü èìåþùóþñÿ òåõíèêó.

Íàïðèìåð, ÷òîáû ñäåëàòü ÁÌÏ ìåíåå óÿçâèìûìè, íà íèõ íàâåøèâàëè ëèñòû äîïîëíèòåëüíîé áðîíè, ðàçëè÷íûå ïðîòèâîêóìóëÿòèâíûå ðåøåò÷àòûå ýêðàíû. Îñîáåííî ïðåóñïåëè â ïîâûøåíèè ñòîéêîñòè ê ðåàêòèâíûì ãðàíàòàì ÐÏÃ áîéöû ýëèòíîé 105-é áðèãàäû Ðåñïóáëèêàíñêîé ãâàðäèè. Èìåííî â ýòîì ñîåäèíåíèè áûëè ñîçäàíû çíàìåíèòûå "áîåâûå áî÷êè", áðîíåìàøèíû ñ òàê íàçûâàåìîé "óãîëêîâîé çàùèòîé" è âîîðóæåíèåì â ðóáêàõ õàðàêòåðíîé îêðóãëîé ôîðìû.

Î÷åíü íåîáû÷íî âûãëÿäÿò è áîåâûå ìàøèíû, ïðåäñòàâëåííûå â òâèòòåð-àêêàóíòå Caesar. Íàä èõ äåñàíòíûìè îòäåëåíèÿìè âîäðóçèëè áðîíèðîâàííûå êîðîáà ñ ïðîðåçàííûìè â áîðòàõ áîéíèöàìè. Ýòî ïîçâîëÿåò íå òîëüêî íàáëþäàòü çà ïîëåì áîÿ, íî è âåñòè îãîíü èç àâòîìàòîâ.

Ñèðèéñêèå óìåëüöû ñîõðàíèëè áàøíè ñ 73-ìì ïóøêàìè, êîòîðûå òåïåðü ìîãóò âåñòè ñòðåëüáó òîëüêî âïåðåä. Îäíàêî îãíåâàÿ ìîùü óñèëåíà óñòàíîâêîé 12,7-ìì êðóïíîêàëèáåðíûõ ïóëåìåòîâ êèòàéñêîãî ïðîèçâîäñòâà W85. Íà ðàçíûõ ìàøèíàõ èõ îäèí èëè äâà. Òàêæå íå çàáûòû òðàäèöèîííûå ðåøåòêè, êîòîðûå ïðèäåëàíû êàê â ïåðåäíåé ÷àñòè, òàê è íà áîðòàõ.

Ïåðåäåëàííûå òàêèì îáðàçîì ÁÌÏ íåîäíîêðàòíî óñïåøíî èñïîëüçîâàëèñü â ðàçëè÷íûõ áîåâûõ îïåðàöèÿõ ïðîòèâ òåððîðèñòîâ.


Àëåêñåé Áðóñèëîâ

Ïðàâà íà äàííûé ìàòåðèàë ïðèíàäëåæàò Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà
Ìàòåðèàë ðàçìåù¸í ïðàâîîáëàäàòåëåì â îòêðûòîì äîñòóïå
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