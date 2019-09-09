Вторая в России Навигацкая школа откроется в Иркутске

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Решением губернатора Иркутской области в областном центре создана Навигацкая школа, сообщил "Интерфаксу" бывший начальник штаба Северного флота, почетный полярник адмирал Иннокентий Налетов.

"До этого в России была только одна Навигацкая школа в составе Первого Московского кадетского корпуса. Теперь их станет две. Церемония открытия новой школы пройдет 10 сентября", - сказал Налетов.

Он отметил, что в Иркутске сильная ветеранская организация моряков-тихоокеанцев. Офицеры, пребывающие в запасе, будут работать в школе преподавателями и готовить ребят к службе на кораблях Тихоокеанского флота на должностях младших специалистов.

По словам Налетова, на данный момент сформированы две учебные группы численностью 50 курсантов.

"Шефом нового учебного заведения назначен экипаж фрегата "Маршал Шапошников". Соответствующее решение принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц", - сказал Налётов.