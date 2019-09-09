"Боеголовка с камушками": чем киевский депутат пригрозил России

На Украине угрожают России космической ракетой "с камушками"

Киев должен использовать неядерные силы Украины, чтобы "запугать" Россию, считает депутат Киевсовета. Речь, по его словам, идет о боеголовке "с камушками и динамитом", которую можно установить на ракету, способную долететь до Москвы. Ранее из Украины неоднократно звучали подобные угрозы в адрес России, но РФ не видит в них реальную опасность.

Депутат Киевсовета от партии "Свобода" Юрий Сиротюк призвал украинские власти использовать неядерные силы страны для "запугивания" России. Он отметил, что ядерного арсенала у Украины нет, а у обычных ракет слишком малая дальность полета.

В связи с этим Сиротюк предложил установить боеголовку на космическую ракету, которая, как он считает, гарантированно долетит до Москвы.

"Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть - с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу", - сказал он во время своего выступления на молодежном семинаре "Школа патриотизма".

После распада СССР Киеву достался существенный ядерный арсенал из 1,7 тыс. ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с этим документом ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован.

Ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан 30 июля заявил "Обозревателю", что Украина должна создать ракеты, способные поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге. "У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора", - подчеркнул он.

Генерал отметил, что эти ракеты могут и не быть оснащены ядерными зарядами. При реализации обозначенной им задачи Киев, по его мнению, может рассчитывать на своих союзников и покупать у них соответствующее вооружение, военную технику и другое.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился в компетентности Богдана после такого высказывания.

"Если действующий генерал-лейтенант делает подобные заявления, то необходимо, чтобы украинский посол дал по этому поводу объяснения. Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя. Богдан говорит о том, что Украине нужны ракеты для поражения целей на территории России. Я бы всерьез задумался на предмет его соответствия занимаемой должности", - сказал депутат RT.

Шерин также выразил мнение, что развитие украинской военной промышленности с высокой долей вероятности не позволит создать вооружение подобного уровня. К тому же, упомянутые ракеты Киев не сможет получить и от стран-членов НАТО, уверен он. "Сейчас у них в стране нет средств, чтобы поддерживать свои предприятия. Также Киеву никто не позволит иметь свои собственные наработки. Украина - не самостоятельное государство, и никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты", - пояснил политик.

Незадолго до этого бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов заявил изданию LB.ua, что Украина может уничтожить Крымский мост за несколько минут благодаря крылатым ракетам "Нептун". "Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия", - подчеркнул Турчинов.

Он обратил внимание, что "Нептуны" были созданы в сверхсжатые сроки в то время, когда над Украиной якобы "нависла угроза со стороны Черного и Азовского морей". Турчинов отметил, что теперь Киев должен искать инвесторов, чтобы осуществить техническое перевооружение, освоить новые технологии и расширить производство. Кроме того, экс-секретарь СНБО предложил реформировать госконцерн "Укроборонпром", чтобы двигаться дальше.

Впрочем, уничтожение Крымского моста Киевом вряд ли возможно, потому что вопросу безопасности конструкции в России уделяется довольно много внимания.

Это связано с тем, что после его открытия 15 мая прошлого года президентом России Владимиром Путиным в адрес моста регулярно звучат угрозы со стороны иностранных государств.

Военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда" в конце мая написал, что возможная провокация Киева против Крымского моста с использованием полученных от США кораблей может привести к широкомасштабным боевым действиям.

В начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором", поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела Киева. Нововведение также закрепило понятие "российская агрессия". МИД РФ в ответ назвал такие утверждения "публичными инсинуациями", отметив бездоказательность подобных обвинений.

Кристина Сизова