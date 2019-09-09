Milliyet (Турция): ядерная Турция

Президент Турции заявил о том, что у страны должно быть ядерное оружие. Это показывает, что на повестке дня Турции уже стоит цель – войти в число стран, обладающих ядерным оружием. Как пишет "Миллиет", вступление в "ядерный клуб" позволит ей стать сильной региональной и мировой державой. Однако пока неизвестно, какая стратегия будет применяться для осуществления задуманного.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего продолжительного выступления на Центрально-Анатолийском экономическом форуме в Сивасе сделал чрезвычайно важное заявление и сказал, что Турция, по его убеждению, должна иметь ядерное оружие и в этом направлении даже начались некоторые работы.

Это первое публичное заявление на эту тему, которое когда-либо звучало из уст президента или других высокопоставленных турецких официальных лиц.

Вчера эта пришедшая из Сиваса новость о намерении Турции овладеть ядерным оружием вызвала большой интерес в мировых СМИ.

Президент, говоря о разных успешных работах Турции по укреплению своей обороноспособности, назвал неприемлемой ситуацию, когда все развитые страны обладают ядерным оружием, в то время как Турция лишена похожей возможности, а также напомнил, что в нашем регионе такой потенциал есть у Израиля.

Это заявление президента показывает, что на повестке дня Турции уже стоит цель - войти в число стран, обладающих ядерным оружием. К таким странам относятся США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Иран тоже хочет пойти по этому пути, но из-за известных споров сталкивается с препятствиями.

Кроме того, оно раскрывает цель Турции - стать мировой державой и в военной сфере, но вместе с тем пока неизвестно, какая стратегия будет применяться для ее достижения, на каком этапе находятся предварительные работы, которые, как отмечается, уже начались, и с какими странами Турция в этой связи контактирует. Эти важные детали, наверное, со временем прояснятся.

Факторы, о которых Эрдоган говорил в своем выступлении, очевидно, подстегнули желание Турции присоединиться к "ядерному клубу". Это желание обусловлено не только аргументом: "Если у других есть, почему у нас не должно быть?". Анкара желает стать сильной, обладающей правом голоса во всех сферах региональной и мировой державой. Опираясь на эту силу и руководствуясь политикой баланса, Турция рассчитывает быть более независимой в своих действиях.

Турция, обладающая ядерным оружием, вне всякого сомнения, будет иметь определенные преимущества в этом контексте. Но обзавестись ядерными боеголовками не так просто, как, например, приобрести конвенциональное оружие у какой-нибудь страны. Ядерные боеголовки (или, проще говоря, атомные бомбы) не покупаются у других, а так или иначе производятся на основе собственного потенциала страны.

Чтобы обзавестись ядерным оружием, Турции нужно будет обладать технологией, инфраструктурой и подготовленными кадрами для его производства. Конечно, это все вполне достижимо, но на это нужно время.

Могут возникнуть некоторые трудности и с политической точки зрения. Турция в 1980 году присоединилась к международному договору о нераспространении ядерного оружия, то есть несет обязательства в рамках принципа "договоры должны соблюдаться". В этой связи некоторые страны могут не просто выступить против Анкары, но и создать новые серьезные проблемы во внешней политике.

Несомненно, в ближайшие дни в Турции эта тема тоже будет подробно обсуждаться. Проект "ядерная Турция" уже на повестке дня.

Сами Коэн (Sami Kohen)