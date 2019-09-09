Путин потребовал выдержать поставленные сроки строительства космодрома Восточный

Российский лидер также потребовал загрузить мощности космодрома "более серьезным образом"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин требует выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный и запуска ракет-носителей с этого космодрома.

"Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ, - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный. - Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полеты с использование ракеты-носителя сверхтяжелого класса". "Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году", - подчеркнул президент. Он добавил, что работа по развитию космодрома предстоит объемная и очень серьезная.

Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома Восточный, а также осмотрел ряд объектов, построенных в рамках возведения первой очереди космодрома. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель дирекции Роскосмоса по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заверили главу государства, что отклонения по срокам возведения объектов второй очереди нет, более того, по ряду объектов есть небольшое опережение.

"На сегодняшний день до конца срока реализации контракта - 40 месяцев у нас есть, - сообщил Рогоза. - В соответствии с разработанным графиком не имеем сегодня отклонений по срокам". "Даже чуть раньше получается", - заметил Рогозин. "На сегодняшний день есть стопроцентная уверенность в том, что проект в эти сроки - 40 месяцев - реализуем", - подчеркнул Рогоза, обосновав это тем, что большую часть работ будет делать один подрядчик, причем собственными силами, что исключает необходимость коммуницировать с субподрядчиками, экономить время, деньги и делает схему финансирования максимально прозрачной.

Глава дирекции Роскосмоса по строительству Восточного доложил, что на сегодняшний день проект строительства второй очереди прошел государственную экспертизу. Он напомнил, что в декабре 2017 года в соответствии с президентским поручением ПСО "Казань" было определено в качестве единого подрядчика. В октябре 2018 года был заключен государственный контракт на сумму 38,8 млрд рублей, который предусматривал разработку рабочей документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ. "Срок окончания работ по контракту - декабрь 2022 года", - сказал Рогоза.

Путин поинтересовался, когда планируется первый пуск с нового стартового стола под ракету "Ангара". Представители Роскосмоса напомнили, что по планам это должно произойти в августе 2023 года.

Осмотр объектов первой очереди

Рогозин и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков продемонстрировали Путину, в частности, монтажно-испытательные корпуса ракеты-носителя и космического аппарата, где готовятся и испытываются космические аппараты, разгонный блок и блоки выведения, а также происходит сборка головной части ракеты. Кроме того, президент осмотрел трансбордерную галерею, совмещенную с производственными корпусами и предназначенную для транспортировки составных частей ракеты-носителя, космических аппаратов разгонных блоков и другого оборудования.

По словам Рогозина, уже созданные объекты первой очереди не потребуют никаких нововведений и перестройки под подготовку к полетам ракеты "Ангара". "Логика здесь абсолютно ясная, нам ничего не нужно делать дополнительно с точки зрения технического комплекса под пуск "Ангары" в 2023 году", - заверил Рогозин.

Рогозин на схеме показал президенту расположение пусковых объектов, необходимых для запуска ракеты-носителя "Союз 2-1.а" и "Ангара". "Это не Байконур, где 40 км сюда, 40 км туда, там не наездишься. Здесь все очень компактно ложится", - отметил он. Он подчеркнул, что уже существующий монтажно-испытательный корпус пригоден для сборки ракет обоих типов.

Гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко добавил, что первая ракета "Ангара" будет поставлена на космодром Восточный в 2022 году. "Сейчас запущено, идет изготовление на омской площадке", - уточнил он.

Строительство новых объектов

Президенту рассказали об особенностях возведения новых объектов. "К стройке приступили фактически 30 мая этого года. Сегодня мобилизовано подрядчиком 619 человек", - доложил Рогоза. Однако он продемонстрировал Путину график наращивания присутствия рабочей силы. По его словам, на данный момент такого количества рабочих рук достаточно. Рогозин продемонстрировал Путину составленный специалистами и утвержденный им понедельный и подневной график того, как должна увеличиваться рабочая сила на стройплощадке. Представители Роскосмоса заверили, что уже в октябре группировка строителей будет насчитывать 1200 рабочих и 140 единиц техники. Пик нагрузки придется с марта 2021 года по март 2022 года. В это время численность задействованных на стройке рабочих будет от 2500 до 5000 человек.

Рогоза доложил, что в настоящий момент работы развернуты на 14 объектах. В частности, он упомянул непосредственный стартовый комплекс, где строители приступили к рытью котлована, технический блок кислорода-азота, резервуары запаса воды, командный пункт, блок общежития на 2000 человек, два бетонных завода и так далее. Рогоза указал Путину на подготовленный график, из которого следовало, что все начатые объекты находятся в так называемой "зеленой зоне".

Руководители Роскосмоса отметили, что строительство самого стартового стола под "Ангару" обойдется в 38 млрд рублей, а технологическое оборудование - еще 27,5 млрд рублей. Это оборудование изготавливается Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) в кооперации с 12 российскими предприятиями. "По пяти инженерным системам оборудование уже на площадке, по двум до конца года будет здесь, по 20 - в течение следующего года и по восьми оставшимся - до середины 2021 года, - отчитался Рогоза. - Оборудование идет с опережающими темпами, в том числе часть по Северному морскому пути".

Загрузить мощности космодрома

Путин потребовал загрузить мощности космодрома Восточный. "С космодрома Восточный уже произведено пять пусков. Теперь мощности Восточного могут и должны быть загружены более серьезным образом", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

Президент уточнил, что такие планы на следующий год уже есть у Роскосмоса. Он отметил, что намерен в ходе совещания заслушать детальный доклад о том, в какой стадии находится возведение объектов космодрома и как выполняются намеченные графики работы.

"Еще раз хочу подчеркнуть: вся строящаяся здесь наземная инфраструктура должна отвечать самым современным требованиям и стандартам, обеспечивать запуски наших перспективных ракетных комплексов", - сказал Путин.

Космодром Восточный и строящийся неподалеку город Циолковский должны способствовать укреплению кадрового потенциала Дальнего Востока, заявил президент. "Отдельно остановимся на такой важной теме, как социальная инфраструктура вокруг космодрома. Мы неоднократно говорили о том, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число точек роста Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона", - сказал Путин.

Президент попросил участников совещания доложить, как решаются жилищные вопросы сотрудников космодрома и как привлекаются к работе новые кадры.

"Быть на шаг впереди"

Путин также заявил, что Россия должна быть на шаг впереди других стран в освоении космоса.

"На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растет, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы, - отметил президент. - Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры".

Путин подчеркнул, что сегодня все большее число стран ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов, и это та сфера, где Россия, несмотря на технологические и производственные проблемы, характерные и для других космических держав, занимала крепкие лидерские позиции. "Чтобы не растратить, а сохранить и преумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди", - подчеркнул российский лидер.

"В числе приоритетов здесь - создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса. Предполагаемый срок начала ее летных испытаний - 2022 год. Она необходима для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту, а также как ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Это у нас уже будет следующий этап работы. Более подробно о перспективной линейке ракетных комплексов сегодня поговорим еще", - сказал Путин, говоря о развитии космической отрасли РФ. Запуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется на 2022 год, затем она станет элементом сверхтяжелого носителя.