Китай использует Новую Зеландию как полигон для испытания сети агентов влияния

В Новой Зеландии идут горячие споры о возможном вмешательстве Китая в политическую жизнь страны. Пекин вероятно использовал Веллингтон в качестве платформы для шпионажа и создал в стране масштабную сеть агентов влияния. Из-за этого в государстве может измениться законодательство.

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Китай оказался в центре скандала с внедрением в правительственные и законодательные структуры Веллингтона агентов влияния, способных менять те или иные решения различных органов в пользу Пекина. Сообщество тихой страны в Океании всколыхнулось после того, как стало известно о пожертвовании, полученном бывшим министром торговли на нужды ныне оппозиционной, а тогда правящей Национальной партии.

Как пишет издание NZ Herald, в конце августа премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн огласила незначительную, казалось бы, сумму, в 150 000 долларов, полученную оппозиционной партией от китайского миллиардера – но эти деньги могут оказаться лишь верхушкой айсберга. Сейчас из-за этих средств страна хочет пересмотреть законодательство об иностранных пожертвованиях.

История начала развиваться не сегодня. В сентябре 2017 года профессор Анн-Мари Брэйди из Университета Новой Зеландии в Кентербери опубликовала доклад "Магическое оружие: китайское политическое влияние при Си Цзиньпине". В нем она раскрывает воздействие Китая на правительства других стран и рассматривает Новую Зеландию как полигон для отработки формирования сетей влияния в западных странах.

Тихая гавань океанского государства для Пекина была удобным полигоном для создания сети агентов. Фактически сразу после публикации доклада дом профессора ограбили, были украдены носители информации, а ей самой поступили письма с угрозами.

Глаза и уши

Для Китая Новая Зеландия в первую очередь полезна в качестве одной из пяти стран инициативы, известной как "Альянс пяти глаз" (FVEY). FVEY представляет собой англоязычный разведывательный альянс, включающий в себя Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и Соединенные Штаты. Взаимодействие в рамках этого проекта предполагает широкий обмен информацией. Проникновение в данную систему может стать для Пекина настоящей золотой жилой.

В 2019 Питер Маттис, бывший эксперт ЦРУ, выступил с предложением исключить Новую Зеландию из альянса "Пяти глаз".

Австралия и Новая Зеландия сталкиваются с серьезными проблемами в связи с вмешательством со стороны Компартии Китая. В обоих случаях КПК вплотную подошла к политическому ядру и там и там.

- отмечает Маттис.

Последняя, встревожившись, поручила провести секретное правительственное исследование, выявившее попытки Компартии Китая получить инструменты влияния на всех уровнях политической жизни. Такая ситуация привела к принятию целого ряда законов, регламентирующих вопросы шпионажа, политических пожертвований из-за рубежа и иностранного вмешательства.

В Новой Зеландии, в свою очередь, движений в эту сторону предпринято не было, хотя какие-то действия Веллингтон и предпринимает. Например, компании Spark New Zealand было запрещено закупать оборудование китайского софтверного гиганта Huawei в новой сети 5G по соображениям национальной безопасности.

В тоже время, нынешний премьер-министр страны, Джасинда Ардерн, заявила, что она готова исследовать сомнительные улики, но в тоже время не считает, что ее страна должна следовать модели Австралии для анализа влияния Китая на внутреннюю политику.

Агенты влияния

57 страниц отчета приводят ряд доказательств. Китайцы годами работали над тем, чтобы привести своих агентов влияния в парламент Новой Зеландии. Например, Ян Цзянь, получивший гражданство Новой Зеландии в 2004 году, и в 2011 избравшийся депутатом от правящей тогда Новозеландской национальной партии, плотно сотрудничал с разведслужбами КНР в период проживания в Китае.

Морган Сяо, связанный с Коммунистической партией Китая, избрался в муниципальный совет Окланда от Лейбористкой партии: он выступает с жестких прокитайских позиций. Об этом пишет местное издание Newsroom.

Также вскрылись факты попыток подкупа двух депутатов китайского происхождения Пекином.

В свою очередь, руководители местных спецслужб в своем обращении к депутатам отметили, что видят влияние Китая как на местном, так и на общенациональном уровне и призвали поддержать "более строгие" правила раскрытия пожертвований, в тоже время заявив, что полный запрет на зарубежное финансирование не является ответом.

Чем выше прозрачность таких пожертвований, тем лучше.

- заявила в обращении к народным избранникам генеральный директор Службы безопасности и разведки (SIS) Ребекка Киттеридж.