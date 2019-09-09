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09.09.2019
Известия.ru

Зеленский не поддержал разрешение гражданского оборота оружия

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Источник изображения: Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против легализации гражданского оборота оружия, о которой его просили в соответствующей петиции. Ответ Зеленского опубликован 6 сентября на сайте официального интернет-представительства украинского главы.

"Осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", — заявил Зеленский, отметив, что государство несет ответственность перед людьми за свою деятельность.

Президент Украины добавил, что высказанные в петиции предложения будут переданы на рассмотрение комиссии по вопросам правовой реформы.

Ранее в августе украинцы предложили Зеленскому сделать доллар национальной валютой страны, начав собирать подписи в соответствующей петиции.

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Страны
Украина
Проекты
ИТ
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