Первая танковая ЗВО завершила перевооружение

В первой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершено перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3, сообщил командующий армией генерал-майор Сергей Кисель.

"Это модернизированные машины, оснащённые новейшим многоканальным тепловизионным прицелом, баллистическим вычислителем, усовершенствованным стабилизатором вооружения, автоматом сопровождения цели и другими новшествами. Его электронная начинка позволяет значительно повысить точность поражения целей", - заявил Кисель "Красной звезде".

"Поступает на вооружение танк Т-80БВМ, особенность которого в том, что он способен работать при низких температурах. Его газотурбинный двигатель, конструкция которого не предусматривает охлаждающей жидкости, неприхотлив в морозы. Этот танк отличают уникальные маршевые характеристики, за короткий срок он может преодолевать большие расстояния", - сообщил Кисель.

По словам командующего, по гособоронзаказу армия получает бронетранспортёры БТР-82А. "У нас остаются на вооружении хорошо зарекомендовавшие себя боевые машины пехоты БМП-3. Ракетная бригада армии вооружена оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М". Зенитные ракетные подразделения перевооружаются на новейшие комплексы "Тор-М2У" и переносные ЗРК "Верба", - сказал Кисель.

Первая танковая армия ЗВО воссоздана в 2014 году. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область). Войска танковой армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. В её составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные ракетные и другие соединения и воинские части, в том числе - Таманская и Кантемировская дивизии.