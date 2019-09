"Бьет сильно": в США оценили российскую ракету "Булава"

Публикация, посвященная российской ракете "Булава", появилась в американском издании We are the mighty.

Эта ракета может уничтожить целые города, пишет автор статьи. В материале отмечается, что "Булава", запущенная с подводной лодки проекта "Борей", способна пролететь более 5000 миль или 8000 километров. "И когда она бьет, то бьет сильно", - говорится в публикации.

Ракета несет до десятка боеголовок, которые могут поражать разные цели. При этом мощность каждой из них составляет до 150 килотонн. Боеголовки способны преодолевать системы ПРО, в том числе за счет использования макетов-ловушек. Каждая субмарина проекта "Борей" несет до 16 таких ракет.

"Это рецепт абсолютного уничтожения. Каждая подводная лодка может уничтожить 72 цели размером с город. В том случае, если все ракеты сработают штатно", - пишет американское издание. Автор публикации добавляет, что ракеты "Булава" способны стереть с лица земли целые регионы Соединенных Штатов.

Руслан Мельников