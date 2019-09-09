Войти
09.09.2019
Российская газета

"Бьет сильно": в США оценили российскую ракету "Булава"

328
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС

Публикация, посвященная российской ракете "Булава", появилась в американском издании We are the mighty.

Эта ракета может уничтожить целые города, пишет автор статьи. В материале отмечается, что "Булава", запущенная с подводной лодки проекта "Борей", способна пролететь более 5000 миль или 8000 километров. "И когда она бьет, то бьет сильно", - говорится в публикации.

Ракета несет до десятка боеголовок, которые могут поражать разные цели. При этом мощность каждой из них составляет до 150 килотонн. Боеголовки способны преодолевать системы ПРО, в том числе за счет использования макетов-ловушек. Каждая субмарина проекта "Борей" несет до 16 таких ракет.

"Это рецепт абсолютного уничтожения. Каждая подводная лодка может уничтожить 72 цели размером с город. В том случае, если все ракеты сработают штатно", - пишет американское издание. Автор публикации добавляет, что ракеты "Булава" способны стереть с лица земли целые регионы Соединенных Штатов.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Проекты
955 Борей
Похожие новости
06.02.2018
Какое оружие Россия и США "сокращали" по СНВ-3
11.01.2018
Неотразимый удар секретной "Булавы"
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
25.05.2012
Назло ЕвроПРО
23.03.2009
Итоги деятельности Министерства обороны Российской Федерации в 2008 году и задачи на 2009 год
13.04.2007
"Тополь" лучше "Пионера" Чем Россия ответит на американский "противоракетный зонтик"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор