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09.09.2019
Российская газета

Первый в армии РФ женский экипаж танка сняли на видео

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На полигоне под Смоленском состоялись праздничные стрельбы в честь Дня танкиста. Первый в армии России женский экипаж Т-72Б3 приветствовал коллег 30 с лишним выстрелами башенного орудия и светодымовыми гранатами, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Дамский экипаж был сформирован в феврале 2019 года для участия в "Танковом биатлоне". Отобранные по конкурсу кандидатки прошли трехмесячную подготовку в учебном центре под Владимиром и выступили в показательных заездах на полигоне Алабино, показав на "летающем танке" Т-80 максимальную скорость 72 километра в час. Игры закончились, но управлять танкам девушкам хочется по-прежнему.

- Его мощь и силу не передать словами, - призналась механик-водитель Т-72 прапорщик Светлана Щуркина. От имени всего экипажа она пожелала танкистам счастья, успехов по службе, мирного неба над головой. "Чтобы танк стрелял, механик водил и танк не подводил", - добавила девушка.

На полигоне Дорогобуж более ста танковых экипажей выполнили стрельбы в составе взводов по три машины по возникающим целям в виде укрытых танков, безоткатных орудий и пулеметных гнезд на дистанции до 1200 метров.


Антон Валагин (Воронеж)

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
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