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09.09.2019
Российская газета

Проверенное оружие: обновленный МиГ-31БМ оценили в Китае

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Источник изображения: rg.ru

Недавние учения на Камчатке, где перехватчики МиГ-31БМ несколько раз выходили в стратосферу, показали, что Россия максимально использует возможности проверенных боевых платформ, добавляя им новые возможности путем модернизации. С экономической точки зрения это намного эффективнее, чем создавать новые самолеты, считают эксперты китайского издания "Феникс".


Перевод статьи опубликовал портал ИноСМИ. Военный эксперт Ли Ли считает, что обновленный МиГ-31 "предстал  во всем своем великолепии". Летать в стратосфере самолет умел и раньше, а модернизация до уровня БМ позволила ему раньше обнаруживать цели, эффективнее их сопровождать и при необходимости использовать современные дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух".

- Это проявление оригинальных идей России. Большинство стран мира следуют по одному пути, стремятся к разработке новых платформ высокого уровня. Все пытаются преуспеть в разработке новых датчиков, двигателей, вооружения.А если нужны стелс-характеристики, то и они должны быть на высоте. Однако если стремиться за совершенством во всем, издержки могут быть огромными. Россия добивается оптимального результата, используя военный бюджет, в восемь раз меньший, чем оборонные расходы США, - пишет Ли Ли. Затрачивая меньше средств, Москва показывает выдающиеся результаты на международной арене. Тот же МиГ-31 имеет лучший показатель экономической эффективности среди самолетов своего класса, а свои боевые возможности он не раз демонстрировал в реальных схватках.

Неслучайно и его появление именно на Камчатке. С запада и юга Россия надежно прикрыта системами ПВО - в ответ на все усиливающееся давление НАТО. На востоке альянса нет, но есть военные союзы США с Японией и Южной Кореей. И полеты перехватчиков в стратосфере призваны показать, что Россия готова отстаивать свои интересы и на этом направлении.


Антон Валагин

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Южная Корея
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Продукция
МиГ-31
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