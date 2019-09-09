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09.09.2019
Интерфакс-АВН

Истребители Су-35С и вертолеты Ми-8 и Ка-52 участвуют в российско-сербских учениях

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Истребитель Су-35С
Переданный ВКС России завершающий истребитель Су-35С (бортовой номер "15 красный").
Источник изображения: Владимир Смертин / ВКонтакте

Санкт-Петербург. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - По два истребителя Су-35С и вертолета Ми-8 и Ка-52 "Аллигатор" задействовано в совместных учениях российских и сербских военнослужащих на полигоне в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Пилоты Су-35С выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим инженерные укрепления, командные пункты, живую силу и бронетехнику "противника" термостойкими фотографическими авиационными бомбами ФОТАБ-100-140", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что вертолеты Ми-8 и Ка-52 отрабатывали высадку группы спецназначения и ее прикрытие. "Выполнение маневров армейской авиации осуществлялось на предельно малой высоте - до 30 метров", - отметили в пресс-службе округа.

В совместном тактическом учении, которое проходит на полигоне Кирилловский в Ленинградской области, задействованы механизированный батальон военнослужащих вооружённых сил Сербии, личный состав Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также инженерно-сапёрное подразделение. Всего в учениях принимают участие более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц военной и специальной техники.

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