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06.09.2019

Казахстан заинтересован в создании вместе с РФ предприятий военно-промышленного комплекса

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Казахстан заинтересован в создании на своей территории совместно с Россией предприятий военно-промышленного комплекса, заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов в интервью "Независимой газете", которая выйдет в понедельник

Источник - Новости Казахстана Nur.kz

По словам министра, особое место в отношениях двух стран занимают вопросы приобретения Казахстаном новых видов российского вооружения и военной техники, модернизации вооружений.


"Наша страна не только приобретает готовую российскую технику. Мы заинтересованы в организации в Казахстане целого ряда военно-промышленных предприятий: по сборке вертолетов, боевых тягачей, ремонту танков и двигателей для военной техники и тому подобное", - сказал глава казахстанского МИД.

Он выразил надежду, что отношения между РФ и Казахстаном в этой сфере выйдут на новый уровень после подписания договора о военно-техническом сотрудничестве.

  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
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