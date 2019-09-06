Казахстан заинтересован в создании вместе с РФ предприятий военно-промышленного комплекса

Казахстан заинтересован в создании на своей территории совместно с Россией предприятий военно-промышленного комплекса, заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов в интервью "Независимой газете", которая выйдет в понедельник

Источник - Новости Казахстана Nur.kz

По словам министра, особое место в отношениях двух стран занимают вопросы приобретения Казахстаном новых видов российского вооружения и военной техники, модернизации вооружений.



"Наша страна не только приобретает готовую российскую технику. Мы заинтересованы в организации в Казахстане целого ряда военно-промышленных предприятий: по сборке вертолетов, боевых тягачей, ремонту танков и двигателей для военной техники и тому подобное", - сказал глава казахстанского МИД.

Он выразил надежду, что отношения между РФ и Казахстаном в этой сфере выйдут на новый уровень после подписания договора о военно-техническом сотрудничестве.