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09.09.2019
Интерфакс-АВН

Прицелы "Сосна-У" обеспечивают высокую точность стрельбы танка Т-72Б3 - холдинг "Швабе"

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Т-72Б3 с усиленной динамической защитой
Т-72Б3 с усиленной динамической защитой на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: Вестник Мордовии

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Поступающие в войска танки Т-72Б3 оснащаются многоканальными прицелами наводчика "Сосна-У" разработки и производства Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ), сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Изделие обнаруживает цель в любое время суток, определяет ее дальность и помогает вести огонь как в неподвижном состоянии танка, так и в движении. Изделие устанавливается на танки серии Т-72Б3 и в настоящее время находится на вооружении профильных подразделений Минобороны", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, "Сосна-У" имеет встроенную систему контроля, что позволяет производить выверку линии прицеливания по индексу на стволе пушки без выхода экипажа из танка. Дальность обнаружения цели - от 15 м до 6 км днем и до 5 км - ночью. В числе решаемых задач - формирование поля управления для пуска управляемых ракет, индикация типа боеприпаса, выработка угловых поправок и другие.

В сообщении отмечается, что оптика "Швабе" помогла России победить в ежегодном чемпионате мира "Танковый биатлон", который прошел на "АрМИ-2019" в подмосковном поселке Алабино. "Подготовка техники для российской команды танкового биатлона стала традиционной для ВОМЗ. Прибор располагается в башне танка на месте наводчика-оператора и работает совместно с системой управления огнем", - сказал генеральный директор предприятия Василий Морозов, которого цитирует пресс-служба.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
ВОМЗ
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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