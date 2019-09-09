У кого в мире больше всех боевой авиации?

Соединённые Штаты имеют больше всех в мире боевой авиации, а Китай и Россия — на втором и третьем местах соответственно. Такие данные приводит Facebook-сообщество Air Power, опубликовавшее инфографику, на которой показана десятка стран-лидеров по численности боевого авиапарка.

Как и ранее, в случае с самыми массовыми боевыми самолётами на службе, в Air Power указывают, что для визуализации использовались данные исследования World Air Forces 2019 Report от портала FlightGlobal.com. Согласно данным этого отчёта, на США, Китай, Россию, Индию, Северную и Южную Кореи, Пакистан, Египет, Саудовскую Аравию и Японию приходится 64% от общемирового числа боевых самолётов, состоящих на активной службе (включая бомбардировщики).

Страны, обладающие самым большим количеством боевых самолётов Источник изображения: facebook.com/RealAirPower

Редакция Warspot нашла в инфографике ред неточностей. Например, в TOP-10 почему-то не попали ВВС Израиля. В отчёте World Air Forces 2019 Report в их составе мы насчитали 319 боевых самолётов — правда, 48 F-16D и 18 F-15B/D составители отчёта отнесли к числу "учебных самолётов". Возможно, ошибка создателей инфографики связана с этим.