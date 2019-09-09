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09.09.2019
Независимое военное обозрение

Пентагон назвал своих противников в космосе

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Фото Pixabay.com
Фото Pixabay.com.

Военные амбиции Америки переходят на околоземную орбиту

В Вашингтоне состоялся неправительственный Совет по международным отношениям, на котором председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы участников мероприятия осветил основные аспекты оборонной стратегии США.

Генерал подчеркнул, что в космосе началось соперничество, и главную угрозу представляют Китай и Россия, а также КНДР и Иран, военный потенциал которых значительно повысился за последние годы.

Развертывание сил в безвоздушном пространстве началось в 1990-е годы, когда Америка не предполагала о возможности появления конкурентов в этой области. Сейчас, как считают специалисты США, появилась реальная угроза военным и коммерческим интересам Америки, обусловленная уязвимостью размещенных в космосе средств.

О том, что следующей областью военных действий станет космос, президент США Дональд Трамп заявил в конце августа во время презентации нового космического командования в Розовом саду Белого дома.

Как отмечают российские аналитики, ориентация Вашингтона на достижение стратегического превосходства в мире за счет милитаризации космоса и развертывания сил и средств для перехвата ракет противника в первые моменты старта, не исключают возможность использования космических средств для нанесения превентивного удара по объектам России и Китая. Глобальность действия космических сил может позволить держать под контролем и любые другие страны.

До настоящего времени существовал международный договор о космосе и, возможно благодаря ему, вооружение, способное наносить удары с низковысотных орбит по земной поверхности, не размещалось сверхдержавами, имеющими выход в космос. Договор вступил в силу в 1967 году и является межправительственным документом, определяющим принципы деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие планеты. Согласно положениям этого соглашения, наложен запрет на размещение в космосе ядерного или любого другого оружия массового уничтожения, испытания вооружений, проведение маневров или создание военных баз. Однако им не запрещается вывод на орбиты обычных вооружений, а суверенитет каждого государства, участвующего в договоре, распространяется только на запущенные этой страной объекты. США, Россия и Китай имеют наибольшие возможности по созданию и развертыванию космических средств, в тоже время и другие государства стремятся к освоению космоса. В настоящее время использование космоса в военных целях ограничивается получением разведывательных данных, обеспечением связью и навигацией вооруженных сил.

Министерство обороны России и государственная космическая корпорация "Роскосмос" очень хорошо понимают амбициозные устремления Америки на доминирование в космосе, создание там в перспективе нового театра военных действий и необходимость принятия соответствующих мер для обеспечения национальной безопасности, и защиты интересов страны.

Ответными шагами может стать переоснащение орбитальной группировки российских космических аппаратов военного назначения, о которых ранее заявлял министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В Роскосмосе также считают, что в космическом пространстве может появиться угроза возникновения противостояния и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в Twitter, что медленно, но верно все идет к этому, и иллюзий по данному поводу никто не питает.


Ирина Дронина

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