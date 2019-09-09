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09.09.2019
bmpd.livejournal.com

Алжир подписал контракты на закупку истребителей МиГ-29М/М2 и Су-30МКИ(А)

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Как сообщает алжирский ресурс MenaDefense, на проходившем в период с 27 августа по 1 сентября 2019 года Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 делегация из Алжира подписала два соглашения на закупку 14-16 истребителей МиГ-29М/М2 и 14-16 дополнительных многофункциональных истребителей Су-30МКИ(А).

Истребитель Су-30МКИ(А) (алжирский бортовой номер KF-49, серийный номер 10МК4 510) (с) Алексей Коршунов / russianplanes.net

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Страны
Алжир
Россия
Продукция
МиГ-29М
Су-30
Су-30МК
Проекты
МАКС-20XX
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