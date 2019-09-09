Алжир подписал контракты на закупку истребителей МиГ-29М/М2 и Су-30МКИ(А)

Как сообщает алжирский ресурс MenaDefense, на проходившем в период с 27 августа по 1 сентября 2019 года Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 делегация из Алжира подписала два соглашения на закупку 14-16 истребителей МиГ-29М/М2 и 14-16 дополнительных многофункциональных истребителей Су-30МКИ(А).

Истребитель Су-30МКИ(А) (алжирский бортовой номер KF-49, серийный номер 10МК4 510) (с) Алексей Коршунов / russianplanes.net