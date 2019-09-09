Американский журнал назвал главную угрозу боеспособности ВМС США

В США назвали главную угрозу боеспособности Военно-морских сил. Это ожирение моряков. Новое исследование Пентагона показало, что представители ВМС имеют проблемы с лишним весом чаще, чем другие военнослужащие. Почти каждый четвертый моряк страдает ожирением.

Избыточная масса тела, в дополнение к сердечным заболеваниям, инсульту и другим проблемам со здоровьем, может поставить под угрозу выполнение задач на корабле. "Я думаю, что это реальная угроза боеготовности", - заявил Джимми Дреннан, офицер военно-морских сил США, сообщает издание Washington Examiner.

Он добавил, что тучным морякам труднее перемещаться по кораблю, не говоря уже об усталости и службе в полном снаряжении. При ожирении и сопутствующих болезнях моряки не могут качественно выполнять свои обязанности.

Как считают эксперты, проблема в нехватке физических упражнений, больших порциях еды, ее высокой калорийности. Кроме того, моряки пьют много энергетических напитков.

Для работы с моряками привлекли диетологов, которые должны пропагандировать важность здорового питания, разработали специальные фитнес-программы.

Но пока результаты не впечатляют. Ожирение моряков - это национальная проблема, свидетельствующая о кризисе в области здравоохранения в США, заявил в беседе с Washington Examiner отставной генерал-лейтенант Томас Споер.

Too fat to fight? A new Pentagon study has found that the Navy is the fattest US armed service, with almost one in four sailors obese. https://t.co/glftXo0MNe — Washington Examiner (@dcexaminer) September 4, 2019

Светлана Цыганкова