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09.09.2019
Российская газета

Американский журнал назвал главную угрозу боеспособности ВМС США

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

В США назвали главную угрозу боеспособности Военно-морских сил. Это ожирение моряков. Новое исследование Пентагона показало, что представители ВМС имеют проблемы с лишним весом чаще, чем другие военнослужащие. Почти каждый четвертый моряк страдает ожирением.

Избыточная масса тела, в дополнение к сердечным заболеваниям, инсульту и другим проблемам со здоровьем, может поставить под угрозу выполнение задач на корабле. "Я думаю, что это реальная угроза боеготовности", - заявил Джимми Дреннан, офицер военно-морских сил США, сообщает издание Washington Examiner.

Он добавил, что тучным морякам труднее перемещаться по кораблю, не говоря уже об усталости и службе в полном снаряжении. При ожирении и сопутствующих болезнях моряки не могут качественно выполнять свои обязанности.

Как считают эксперты, проблема в нехватке физических упражнений, больших порциях еды, ее высокой калорийности. Кроме того, моряки пьют много энергетических напитков.

Для работы с моряками привлекли диетологов, которые должны пропагандировать важность здорового питания, разработали специальные фитнес-программы.

Но пока результаты не впечатляют. Ожирение моряков - это национальная проблема, свидетельствующая о кризисе в области здравоохранения в США, заявил в беседе с Washington Examiner отставной генерал-лейтенант Томас Споер.



Светлана Цыганкова

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