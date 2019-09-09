Войти
09.09.2019
Российская газета

Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию

267
0
+1
Источник изображения: Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь "Ваяр"

Личный состав и техника 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады сухопутных войск Беларуси переброшены на полигон Мулино, расположенный в Нижегородской области. Они примут участие в оперативном учении "Щит Союза-2019".

Впервые в таких совместных с Российской армией широкомасштабных мероприятиях будут задействованы Т-72Б3 новейшей модификации, модернизированные на "Уралвагонзаводе" и недавно поступившие на вооружение белорусских танковых подразделений.

Эти "семьдесят вторые" уже хорошо освоены личным составом в ходе предварительных занятий на танкодромах.

По данным Министерства обороны РБ, в маневрах примут участие более 4000 белорусских военнослужащих: мотострелки, танкисты, артиллерия, бойцы сил специальных операций, авиация и тыловые подразделения.

Кроме 30 танков переброшены также 80 различных бронированных машин, около 50 артиллерийских систем, в том числе САУ 2С1 "Гвоздика", минометы и реактивные системы залпового огня, а также 15 самолетов и вертолетов.

Всего же, по данным пресс-службы Западного военного округа, на полигоне Мулино с условным противником будут сражаться 12 тысяч военнослужащих и около 950 единиц военной и специальной техники. Учения начнутся 13 сентября и продлятся неделю.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Гвоздика
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.05.2019
Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019
23.08.2017
Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
21.08.2017
Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
24.06.2016
Зачем ВДВ танки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор