"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России

Украинская разведка обвинила Москву в подготовке вторжения

Россия может напасть на Украину и уже сейчас готовит для этого специальные соединения, считают в украинской разведке. Там предположили, что подготовка завершится уже к следующему году. Киев неоднократно заявлял о возможности вторжения со стороны России, но Москва неоднократно называла подобные обвинения голословными.

Спикер Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в том, что она отрабатывает сценарий ведения боевых действий на Украине. Он заявил агентству "Укринформ", что к 2020 году Россия якобы планирует "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на [украинском] направлении". По его словам, такие планы будут осуществляться на учениях "Кавказ-2020".

"Одна из основных угроз - это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий... Она остается, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск", - считает спикер управления украинской разведки.

Он утверждает, что в скором времени Россия завершит формирование трех дивизий около украинской границы.

Заявления о "военной угрозе" со стороны России звучат из Киева регулярно. В конце июля ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан сообщил изданию "Обозреватель", что РФ якобы планирует осуществить масштабную военную операцию против Украины. Он объяснил свою позицию тем, что на российско-украинской границе якобы сосредоточены мощные военные российские формирования численностью более 200 тыс. военнослужащих. К тому же, по его словам, там есть военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Богдан считает, что для противостояния российской военной операции необходимо возобновить всеобщий призыв на срочную службу и устранить проблемы, существующие в секторе госбезопасности.

В начале года бывший тогда начальником Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина находится под угрозой "вторжения" сразу с трех направлений - с севера, востока и юга. Генерал тогда обвинил Россию в "стягивании войск". "В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", - сказал Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в ответ на такие заявления назвал Виктора Муженко недалеким человеком. "Если начальник Генштаба эти три направления видит со стороны России, то это недалекий человек. Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ. Не государство, а именно народ", - объяснил Водолацкий RT.

Он выразил мнение, что угрозу Украине следует ждать со стороны НАТО и Госдепа, которым эта страна "нужна для выполнения специфической роли против России".

Чаще всего заявления о нападении России на Украину звучали во время правления прежнего украинского лидера Петра Порошенко, причем из уст самого же президента. В декабре прошлого года он заявил, что РФ якобы намерена захватить украинские Бердянск и Мариуполь. "Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск", - сказал Порошенко немецкому Funke Media Group. Выдержки из интервью приводила его пресс-служба.

Единственным "доказательством" таких намерений Москвы он назвал инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала незаконно пересекших границу украинских моряков.

Что касается "оккупированных" Донбасса и Крыма, Россия категорически не согласна с такими формулировками. Полуостров по Конституции РФ является регионом страны после референдума в 2014 году. При этом, как отмечают в Москве, к ситуации в Донбассе российская сторона отношения не имеет.

Сами обвинения в намерении России напасть на Украину Москва не раз называла голословными.

В России подчеркивали, что страна никогда не будет ни на кого нападать. Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин выражал мнение, что Петр Порошенко такими высказываниями лишь стремится показать себя защитником своей родины, но его слова не соответствуют действительности. "Никто ни на кого не собирается нападать. Ему сейчас выгодно в своей предвыборной риторике стравить украинский народ с российским, столкнуть лбами и получить от этого политические дивиденды", - говорил Швыткин RT во время предвыборной гонки на Украине.

Кристина Сизова