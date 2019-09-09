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09.09.2019
ЦАМТО

Аргентина отложила программу закупки самолетов FA-50

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FA-50
Взлет легкого истребителя-штурмовика FA-50.
Источник изображения: thaimilitaryandasianregion.wordpress.com

ЦАМТО, 6 сентября. Власти Аргентины отложили реализацию программы закупки УБС FA-50 компании Korea Aerospace Industries (KAI), которые предполагалось использовать в качестве временного решения до приобретения новых истребителей на фоне обострения экономического кризиса в стране.

Как сообщал ЦАМТО, оборонное ведомство Аргентины в течение последнего десятилетия неоднократно пытались приобрести новые самолеты, но программы завершались неудачно по политическим и/или финансовым причинам. В рамках процедуры оценки вариантов закупки в сентябре 2016 года аргентинская делегация посетила размещенное в Йечхоне 16-е истребительное авиакрыло ВВС Республики Корея, где ознакомилась с особенностями эксплуатации самолетов FA-50.

В марте 2017 года командующий ВВС Аргентины бригадный генерал Амрейн сообщил о ведущемся поиске реактивного легкого самолета для применения на временной основе, который, в том числе, сможет обеспечить переход к более современным истребителям в будущем. В числе основных критериев выбора были названы стоимость приобретения и эксплуатации, боевые возможности, условия финансирования, передача технологий и промышленная кооперация.

Летом 2019 года в СМИ появилась информация о том, что по результатам проведенной оценки FA-50 был признан лучшим вариантом для закупки. В частности сообщалось, что президент Аргентины Маурисио Макри и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин обсудили возможность поставки FA-50 в ходе двусторонней встречи, состоявшейся в рамках последнего саммита G-20 в Осаке.

Предложение предусматривало поставку от 8 до 12 легких боевых самолетов (два в 2019 году и остальных в 2020 году), наряду с тренажером и вооружением. Оплату предполагалось пролонгировать на десять лет.

Тем не менее, проект был приостановлен на неопределенный срок после победы на праймериз перед запланированными на октябрь выборами главы государства кандидата от оппозиции Альберто Фернандеса, в результате чего курс аргентинского песо резко упал до рекордного с начала 1950-х гг. уровня.

Военно-воздушные силы Аргентины рассчитывали подписать контракт с KAI до конца этого года, но с учетом сложившейся ситуации в стране маловероятно, что переговоры смогут возобновиться до конца 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Южная Корея
Продукция
FA-50
Компании
KAI
Проекты
2020-й год
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