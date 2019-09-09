Пакистан планирует приобрести списанные из состава ВВС Египта истребители "Мираж-5"

ЦАМТО, 6 сентября. По информации пакистанских СМИ, ВВС Пакистана планируют подписать контракт на закупку истребителей "Мираж-5", списанных из состава ВВС Египта.

По данным анонимного источника The News, стороны вели переговоры о продаже 36 самолетов в течение нескольких лет и сейчас практически согласовали ее условия.

За счет закупки "Мираж-5" ВВС Пакистана намерены усилить парк реактивных истребителей. Закупаемые самолеты выведены из боевого состава египетских ВВС достаточно давно, поэтому перед принятием на вооружение Пакистану необходимо провести их ремонт.

Как сообщается, планируемые к поставке "Мираж-5" оборудованы нашлемными дисплеями, контейнерами с разведывательным оборудованием и могут применяться в ночное время суток. Источники сообщают, что Пакистан намерен модернизировать эти самолеты, подобно ранее проведенной модернизации десятков "Мираж-3/5" с установкой итальянских РЛС и другой электроники на предприятии по восстановлению "Мираж", созданном ВВС Пакистана в 1978 году.

ВВС Пакистана эксплуатируют самолеты "Мираж" в течение последних пяти десятилетий и, несмотря на закупку JF-17, не планируют их списание. За последние пять десятилетий Пакистан закупил около 150 истребителей "Мираж-3/5". Ранее ВВС Пакистана также приобрели списанные "Мираж-3" в Австралии.

"Мираж-5" представляет собой модифицированный и несколько упрощенный вариант "Мираж-3".