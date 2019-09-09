В Турции испытали противобункерную крылатую ракету SOM-B2

Турция впервые провела испытания новейшей крылатой ракеты отечественного производства SOM-B2 в противобункерном исполнении. Об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

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По словам министра, на одном из военных полигонов прошли испытания новейшей турецкой крылатой ракеты SOM-B2, предназначенной для уничтожения важных защищенных объектов. Ракета создана специалистами компании TUBITAK SAGE под руководством Управления оборонной промышленности Турции.

С успехом осуществлены первые испытания первой в Турции крылатой ракеты SOM-B2, которая может быть использована против бетонных укреплений

- заявил Варанк.

Крылатая "противобункерная" ракета SOM-B2 является модификацией турецкой крылатой ракеты SOM, предназначенной для поражения стационарных и движущихся наземных и надводных целей на дальностях до 200 км и уже стоящей на вооружении турецкой армии. Из открытых источников известно, что крылатая ракета SOM-B2 оснащена тандемной боевой частью для поражения важных защищенных объектов. Ракета может быть запрограммирована на атаку цели под различными углами с целью обеспечения необходимой эффективности. Вес боевой части – 500 фунтов (230 кг). Данные по возможностям пробития не приводятся.

Для наведения на конечном участке траектории SOM-B2 дополнительно оснащена инфракрасной ГСН. Ракета также способна осуществлять сравнение заложенных в памяти кадров ключевых точек маршрута с текущей картиной. Инфракрасная ГСН и корреляция по контуру рельефа местности позволяют ракете находить цель в условиях отсутствия сигнала системы GPS.