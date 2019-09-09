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09.09.2019
Военно-промышленный курьер

В вопросе южных Курил мы опираемся на результаты 1945 года - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курильской гряды Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

В ходе встречи директор Центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько упомянул об экспедиции в Японию русского адмирала и дипломата XIX века Евфимия Путятина. Президент РФ спросил: "Это он острова отдал Японии?" (речь идет о подписании Путятиным в 1855 году Симодского трактата, по которому Японии отходила часть Курильских островов). Штанько в ответ заметил, что в истории есть разные даты, и "если подходить с точки зрения 1945 года, то тогда и вопросов вообще никаких (по поводу принадлежности Курильских островов) нет".

"Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша всё забрал - и всё, и дело с концом. Отец народов", - с улыбкой подчеркнул Путин, сделав, таким образом, отсылку к возглавлявшему СССР в то время Иосифу Сталину.

Как сообщало EADaily, премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне предложил президенту России Владимиру Путину заключить мирный договор между двумя странами. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Персоны
Путин Владимир
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