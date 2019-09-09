Тверская область и Ростех создадут индустриальный парк на базе Савеловского станкостроительного завода

Тверь. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Индустриальный парк будет создан на площадке Савеловского станкостроительного завода в Кимрах (Тверская область), сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

Накануне вечером в Кимрах состоялось совещание о развитии завода с участием губернатора и заместителя генерального директора ГК "Ростех" Максима Выборных.

"Хотели бы реализовать совместный проект с корпорацией "Ростех", машиностроителями, заинтересованными бизнес-структурами. Это создание индустриального парка на территории Савеловского завода. Здесь есть свободные площадки, на которых можно разместить дополнительные производства", - сказал Руденя.

По его словам, регион готов предоставить индустриальному парку налоговые льготы и другие меры поддержки, в том числе через областной фонд развития промышленности.

"Данный режим готовы ввести уже с 1 января 2020 года. Эта площадка может стать одним из проектов по экспорту товаров и услуг из России", - сказал Руденя.

В свою очередь Выборных подтвердил готовность корпорации "Ростех" участвовать в этой работе.

"Реализация проекта должна благоприятно отразиться на социально-экономической ситуации в городе, обеспечить занятость населения", - сказал журналистам заместитель генерального директора "Ростеха".

Губернатор также сообщил, что Тверская область в ближайшее время сформирует пакет законодательных актов, направленных на обеспечение льгот резидентам индустриального парка в Кимрах. В том числе преференции касаются налога на имущество.

ООО "Савеловский станкостроительный завод" было создано в 2016 году. Он является одной из семи производственных площадок ООО "СТАН" - крупнейшей российской компании в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования. Компания обеспечивает более 50% производства металлообрабатывающих станков на отечественном рынке.