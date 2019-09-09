Вопреки санкциям: болгарские Су-25 прибыли в Беларусь

Белорусское предприятие поможет модернизировать боевые самолёты, состоящие на вооружении государства — члена НАТО. Пресс-служба Минобороны Болгарии сообщила о том, что первый из восьми штурмовиков Су-25 был доставлен в Беларусь для ремонта и модернизации.

Модернизация будет вестись на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах. В ходе работ болгарские штурмовики пройдут капитальный ремонт с увеличением срока службы, а также будет заменена часть авионики.

Погрузка Су-25 перед отправкой в Беларусь Источник изображения: mod.bg

По данным портала politring.com, контракт на ремонт 14 болгарских Су-25 на общую сумму €73,66 млн был заключён в 2018 году, однако завод не мог приступить к работам из-за санкций ЕС на экспорт вооружений, действующих в отношении Беларуси. В декабре прошлого года Минобороны Болгарии перечислило около $47 млн на ремонт, но банк-корреспондент вернул их плательщику.

В конце июля парламент Болгарии нашёл способ обойти санкции, приняв поправку к закону о контроле над экспортом оборонной продукции, продукции и технологий двойного назначения. Согласно поправке, вывоз такой продукции для ремонта является временным, не рассматривается как экспорт, а контроль над такими сделками осуществляет Минобороны, а не Минэкономики.

Штурмовик Су-25 был разработан в Опытно-конструкторском бюро им. П.О. Сухого, совершил свой первый полёт в 1975 году, а через шесть лет поступил на вооружение Советской армии. С начала серийного производства (1978 год) было выпущено более 1300 единиц в различных модификациях. Сегодня Су-25 является одним из самых многочисленных боевых самолётов мира и состоит на вооружении армий многих бывших республик СССР и стран Варшавского договора, а также африканских и ближневосточных государств.