"Реальная угроза": в Пентагоне не ждали соперников в космосе

Пентагон признал Россию и Китай угрозой силам США в космосе

Вашингтон считает Россию, Китай, КНДР и Иран своими главными соперниками в космосе. В США убеждены, что их действия представляют собой реальную угрозу для коммерческих и военных интересов страны. В конце августа американский лидер Дональд Трамп сообщил о создании нового космического командования США. На церемонии он выразил мнение, что космос станет следующий областью боевых действий.

Россия, Китай, Северная Корея и Иран представляют реальную угрозу для развернутых в космосе американских сил. Это может отрицательно отразиться на коммерческих и военных интересах Вашингтона, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

Он пояснил, что в 1990-е годы, когда США начали развертывать значительное количество сил в космосе, они исходили из того, что там у них не будет соперников.

Но теперь космос представляет собой зону соперничества, подчеркнул председатель КНШ.

Он убежден, что главные соперники Вашингтона в космосе смогли развить свой потенциал. "Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - отметил Данфорд.

Президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии, посвященной началу официальной работы космического командования Соединенных Штатов 30 августа, заявил, что космос станет следующей областью военных действий. "Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе - следующей области военных действий", - сказал глава государства.

Американский лидер назвал целью космического командования обеспечение доминирования Соединенных Штатов в космосе, которое "никогда не должно подвергаться сомнению и никогда не должно подвергаться угрозам". Трамп также представил главу командования - им стал генерал Джон Реймонд.

В России заявили, что своими намерениями использовать космос в военных целях американская сторона создает предпосылки к милитаризации космического пространства и

Москва будет вынуждена отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.

Космическое командование стало 11-м боевым командованием США, уточнили на телеканале CNN. По данным журналистов, сначала там будут числиться 287 человек. Где оно будет расположено, пока неизвестно. Известно, что оно возьмет на себя часть обязанностей, которые сейчас возложены на стратегическое командование.

"Мы больше не можем позволить себе роскошь рассматривать космическое превосходство как данность", - заявил Джон Рэймонд.

По его словам, существует опасность подавления радиопомехами спутников связи и системы глобального позиционирования (GPS). Кроме того, не исключены направленные энергетические угрозы. "Наконец, есть ракеты, которые можно запустить с земли и поразить космические аппараты на околоземных орбитах. Примерно так, как это было продемонстрировано Китаем в 2007 году. Таким образом, в ближнем космосе существует полный спектр угроз. И мы обеспокоены всеми этими вызовами", - сказал Рэймонд.

Глава государства объявил, что за образованием космического командования последует создание Космических сил Соединенных Штатов как шестого подразделения вооруженных сил. Белый дом хочет создать их под эгидой военно-воздушных сил США, как Корпус морской пехоты находится под управлением военно-морских сил США. По словам Трампа, Космические силы будут "организовывать, обучать и вооружать личный состав" для безусловного выполнения задач, поставленных перед Космическим командованием.

Трамп подписал указ о создании командования Космических сил США в декабре прошлого года. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

Официально о планах создать космические войска США американский лидер объявил летом 2018 года.

До этого военные космические программы в стране находились в сфере командования ВВС.

Глава государства назвал оборону в космическом пространстве одним из важнейших вопросов национальной безопасности. "Когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе", - подчеркнул он.

Президент США вместе с тем выразил мнение, что его государство запоздало с созданием космических войск. Трамп напомнил, что в настоящее время подобные роды войск активно создают Россия и Китай.

Лидия Мисник