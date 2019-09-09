ВС Марокко приобрели украинскую систему противодействия БЛА "Буковель-АD"

ЦАМТО, 6 сентября. Как сообщается на странице в Facebook марокканского информационного ресурса FAR-Morocco, ВС Марокко приобрели систему противодействия БЛА "Буковель-АD", разработанную украинской компанией Proximus.

По информации СМИ, система обеспечивает раннее обнаружение беспилотных летательных аппаратов, а также подавляет каналы управления, обмена данными и бортовой аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем GPS / ГЛОНАСС. Эффективная дальность применения "Буковель-АD" составляет 10-15 км. Оборудование может монтироваться как на шасси транспортного средства повышенной проходимости, так и на треноге. Особенностью комплекса является блок генерирования ложных сигналов управления, которые увеличивают вероятность потери управления БЛА противника.

Как сообщила местная газета Al Ahdath Al Maghribia, из-за опасности, которую представляют БЛА, марокканские власти предприняли меры по обеспечению контроля за полетами в национальном воздушном пространстве беспилотников, находящихся в личном пользовании граждан. Тем не менее, по данным издания, количество "неучтенных" БЛА в последнее время растет.

По данным LiveJournal, в июне 2019 года отдел связи Генерального штаба ВС Марокко импортировал систему "Буковель-АD" стоимостью 50 тыс. долл. Закупка была произведена в рамках плана модернизации парка военной техники страны.

Пятилетний план был разработан в 2017 году в целях достижения "регионального превосходства" путем модернизации военной техники СВ, ВВС и ВМС. Пока руководство Марокко запланировало выделить 20 млрд. долл. на достижение этой стратегической цели. Оборонные расходы Марокко в настоящее время составляет 3,5 млрд. долл. и, как предполагается, возрастут до 4 млрд. долл. в 2022 году. Основными поставщиками ПВН Марокко являются США (53%), Франция (44%) и Италия (1,4%).

Ранее СМИ сообщали, что как минимум одна установка "Буковель-АD" была закуплена Министерством обороны Украины и эксплуатируется в одном из отдельных батальонов РЭБ.