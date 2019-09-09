На новейшем гидрографическом судне ТОФ "Александр Рогоцкий" поднят флаг Гидрографической службы

Спуск на воду строящегося для Тихоокеанского флота на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" малого гидрографического судна "Александр Рогоцкий" проекта 19910. Благовещенск (Амурская область), 19.07.2018.

ЦАМТО, 6 сентября. На Камчатке, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ, состоялась торжественная церемония подъема флага на новейшем гидрографическом судне проекта 19910 "Александр Рогоцкий".

В церемонии приняли участие представители командования войск и сил на северо-востоке России, гидрографического района ОКВС, ветераны ВМФ.

Судно заложили в феврале 2016 года. После спуска на воду и достройки экипаж совместно с представителями завода испытал в море современный навигационно-гидрографический комплекс, установленный на судне. После окончания всего цикла заводских ходовых испытаний "Александр Рогоцкий" совершил переход на Камчатку.

Суда проекта 19910 предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание, осмотр, перезарядка и ремонт берегового и плавучего навигационного оборудования, а также перевозка различных грузов. Водоизмещение судна – более 1200 т, длина корпуса – 59 м, ширина – 11,4 м. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).