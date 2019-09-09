Путин захотел вмешаться в строительство Восточного

Президент России Владимир Путин заявил о наличии большого количества вопросов к строительству космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

"Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение", — сказал Путин на встрече в рамках ВЭФ. После этого он планирует посетить космодром для проведения совещания. Также президент намерен оценить строительство новых объектов космодрома: стартового комплекса ракет тяжелого класса "Ангара" и города Циолковский.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сказал о необходимости привлечения к строительству космодрома компаний Минобороны и раскритиковал темпы работ на Восточном. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на это, что "одни строят, другие — критикуют".

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о финансово-экономическом состоянии "Роскосмоса" и его подведомственных организаций заявил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть запланированных объектов.