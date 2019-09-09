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09.09.2019
Военное обозрение

Очередной стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США переброшен в Европу

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Соединенные Штаты перебросили в Европу стратегический бомбардировщик Boeing B-52. Как заявили в командовании вооруженных сил США в Европе и Африке, американский стратег примет участие в учениях НАТО.

Источник изображения: Пентагон

Самолет из состава 307-го бомбардировочного крыла ВВС США вылетел с авиабазы Барксдейл штат Луизиана на британскую авиабазу Фэрфорд, являющуюся передовой базой для стратегических бомбардировщиков США в Европе. Согласно опубликованным данным, В-52 примет участие сразу в нескольких учениях, которые пройдут на территории Европы: Ample Strike 19, Cobra Warrior и авиашоу "Дни НАТО".

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд находятся два стратегических стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, переброшенные в Европу для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок.

Необходимо отметить, что Соединенные Штаты периодически направляют в Европу свои стратегические бомбардировщики для участия в различных учениях НАТО, а также отдельных тренировок на потенциальном театре ведения боевых действий в случае военного конфликта. Самое большое количество бомбардировщиков В-52Н за последние 15 лет было переброшено в Европу в марте этого года, когда на базе Фэнфорд с разницей в несколько дней приземлилось 8 американских стратегов.

Передислокация стратегических бомбардировщиков ВВС США проводится без комментариев со стороны американского командования, однако о реальных целях переброски может говорить появление B-52H Stratofortress у западных границ России. Тогда с завидной регулярностью у границ самого западного анклава России поочередно отметились почти все стратеги, переброшенные в Великобританию. При этом, как отметили в Минобороны, В-52 не приближались к российским границам ближе чем на 150 км.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Компании
Boeing
Проекты
NATO
Военные учения
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