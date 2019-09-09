Россия требует отозвать запрос США на задержание топ-менеджера ОДК

Российские дипломаты в США выразили резкий протест Вашингтону в связи с запросом на задержание и экстрадицию топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщили дипломаты.

"Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника", — говорят они.

Также отмечается, что посольство России в США заявили о порочной практике властей США "по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру".

Ранее EADaily сообщало, что Александру Коршунову, который накануне был задержан в Италии по запросу США, может грозить до 10 лет лишения свободы за кражу коммерческих секретов. Этого не исключили в американском Минюсте, в котором раскрыли суть обвинений против россиянина.