"Партия сказала - "надо": три крупнейшие китайские авиакомпании заказали 105 самолетов ARJ21-700

Китайская гражданская авиастроительная корпорация Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) 30 августа 2019 года сообщила, что три крупнейшие китайские авикомпании - Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines - подписали твердая контракты каждая на закупку 35 разработанных и производимых СОМАС китайских региональных пасажирских самолетов ARJ21-700. Стоимость каждого контракта 1,33 млрд долл, поставки будут производиться в 2020-2024 годах.

Три построенных китайской гражданской авиастроительной корпорацией Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) серийных региональных пасажирских самолетов ARJ21-700 (с) СОМАС)

Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines - три крупнейших авиакомпании в Китае с самым большим парком воздушных судов, самым обширным охватом сети и самым обширным опытом эксплуатации. Как "заявила СОМАС, "подписание ланных контрактов" является важной вехой в развитии рынка самолетов ARJ21-700 и станет хорошей основой для последующих крупномасштабных операций.

Таким образом, СОМАС получила 105 новых заказов на ARJ21-700, что доводит номинальный портфель ее заказов на этот самолет якобы до 596 единиц (от 22 заказчиков).

Хотя самолет ARJ21-700 совершил первый полет еще в 2008 году, программа производства и поставок этого самолета продолжает развиваться весьма медленно. Лишь только в 2016 году первый самолет поступил в эксплуатацию в региональную китайскую авиакомпанию Chengdu Airlines - дочернюю компанию СОМАС, созданную при авиазаводе в Чэнду. Фактичесое серийное производство ARJ21-700 было начато только со второй половины 2017 года. К настоящему времени СОМАС на своем предприятии в Шанхае построила лишь 15 серийных самолетов ARJ21-700, и только 14 были поставлены в две китайские авиакомпании - ту же Chengdu Airlines, и Genghis Khan Airlines (бывшую Tianjiao Airlines).

До настоящего времени самолет ARJ21 имеет только китайский сертификат типа и так и не получил сертификацию от американских и европейских авиационных властей (причем ее перспективы остаются неясными),

Как напоминает ресурс ATO.RU, китайское правительство поощряет эксплуатацию ARJ21 - в том числе при помощи выдачи разрешения на создание авиакомпании. Так, с середины прошлого года три перевозчика заявили о своем участии в программе - два из них первоначально планировали использовать самолеты западного производства. Genghis Khan Airlines изначально планировала эксплуатировать региональные самолеты Bombardier CRJ900, однако изменила планы, чтобы соответствовать политике государства. Бизнес-план другого заказчика - авиакомпании Air Northeast предусматривал эксплуатацию среднемагистральных Airbus A320. Решение о смене ВС, возможно, было принято с целью открыть себе дорогу на рынок.