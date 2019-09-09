Свою версию событий в Нёноксе озвучил представитель Greenpeace в интервью СМИ Украины

Представители российского отделения небезызвестного Greenpeace дали интервью украинским СМИ на предмет происшествия в российской Нёноксе. Глава проекта энергоотдела упомянутой "природозащитной" организации Рашид Алимов посчитал, что имеет основания усомниться в выводах, опубликованных "Росатомом".

Источник изображения: Фейсбук/Greenpeace

Напомним, что "Росатом" в публикации по поводу аварии в Архангельской области отметил, что кратковременное повышение радиационного фона под Северодвинском могло возникнуть из-за ситуации с радиоизотопными источниками питания.

По словам Алимова, он в таком выводе сомневается.

Алимов:

Скорее всего, речь идёт о реакторе.

Ряд дальнейших высказываний г-на Алимов из "Гринпис", сделанных для украинского портала "Обозреватель", были более обтекаемыми. Украинский собеседник спросил у Алимова, могла ли это быть авария с комплексом "Буревестник"?

Р.Алимов:

Это одна из версий. Их было озвучено несколько. Но мы не даём оценок. Наша основная цель - оценивать риски для природы и человека.

Представитель Greenpeace, комментируя слова "Росатом" о радиоизотопных источниках питания, со слов о "реакторе" переключился на обсуждение понятия РИТЭГ. Это капсулы - радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые использовались ещё в СССР. По словам Алимова, их использовали в некоторых советских маяках, где распадающимся элементом был стронций-90.

Представитель "Гринпис":

Позже большие усилия были потрачены на то, чтобы это утилизировать.

И снова о реакторе:

Но данные Росгидрометцентра говорят о том, что были выброшены инертные радиоактивные газы. А это все, скорее всего, может происходить из реактора.

Ко всей этой публикации в украинских СМИ один вопрос: а почему украинских репортёров так интересует экологическая обстановка в Архангельской области России и совсем не заботит обстановка в Киевской области Украины, где создаётся огромный "могильник" для европейских ядерных отходов на заражённой территории в зоне отчуждения под Чернобылем? Да и "Гринпис" помалкивает по этому поводу.