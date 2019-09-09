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09.09.2019
Газета.ru

Украл секреты США? Российский топ-менеджер задержан в Италии

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США обвинили Коршунова в краже секретов для двигателя для МС-21

В Италии по запросу США задержан топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. Его подозревают в краже секретных американских военных авиационных технологий. Россиянину грозит 10 лет тюрьмы. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "попыткой недобросовестной конкуренции" со стороны американских партнеров.

Итальянская полиция по запросу США задержала в Неаполе директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Александра Коршунова.

Российский 57-летний топ-менеджер обвиняется в краже продуктов интеллектуальной деятельности и документов американской компании General Electric. Похищенную информацию Россия намеревалась использовать для проекта ПД-14 (перспективный двигатель тягой 14 тонн).

В рамках этой программы российские специалисты создают двигатель для новых среднемагистральных самолетов МС-21, а также исследуется возможность создания промышленных газотурбинных установок на базе двигателя, передает РБК.

В ОДК сообщили, что

Коршунов прилетел в Неаполь на отдых. В аэропорту ему предъявили выданный США ордер на арест и задержали.

По версии следствия, Коршунов имел неформальные отношения с руководством итальянского оборонного холдинга Avio Aero, который принадлежит американской GE Aviation, входящей в концерн General Electric, передает ФАН.

Таким образом, Коршунов намеревался в Неаполе вступить в контакт Маурицио Паоло Бьянки - представителем руководящего состава итальянского производителя двигателей гражданского и военного назначения с целью получения иностранной документации, передает "Фонтанка".

"Александру Юрьевичу Коршунову, которому 57 лет, и Маурицио Паоло Бьянки, которому 59 лет, предъявлены обвинения 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя", - приводит РИА "Новости" сообщение министерства юстиции США.

По словам американских правоохранителей, Бьянки нанимал бывших и действующих работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы, касающейся вспомогательной коробки приводов двигателей.

"Во время консультирования работники предположительно использовали торговые секреты, принадлежащие GE Aviation для написания технических отчетов", - указывается в американском отчете.

Посольство России в Италии уже направило дипломатов к заключенному, передает НСН.

"30 августа в аэропорту Неаполя арестован гражданин России А.Коршунов на основании международного ордера, выданного США.

Сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина", - сообщается в твиттере МИД России.

Руководство компании-работодателя задержанного, которому грозит 10 лет заключения, также заявило о том, что занимается этим делом.

"Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он непричастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой", - описали ситуацию в самом "Ростехе".

Ситуация уже прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. По его словам, задержание российских специалистов по запросу американских госорганов - очень плохая практика, которая осложняет межгосударственные отношения.

"Отчасти это связано и с конкурентной борьбой. Например, в сфере авиастроения. Я уже говорил, у нас очень хороший появляется самолет, очень хороший, конкурентоспособный, среднемагистральный МС-21. Он - явный конкурент "Боинга"-737. Но взяли и внесли в санкционный список изделия для производства крыла. Никакого отношения не имеет к обороне", - пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что ОДК сама сделала новый российский двигатель - первый подобный российский высокотехнологичный продукт за последние 28 лет.

"Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это абсолютно естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнерами.

Теперь якобы американские наши друзья утверждают, что какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, чего-то там украли. Но если они украли, пускай с ними разбираются, но то, что они украли - нам ничего не нужно, потому что у нас все сделано своими руками и своей головой, головой наших специалистов. Поэтому я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции", - добавил Путин.

Коршунов имеет два высших образования - Московский энергетический институт и Дипломатическая академия МИД СССР. Также проходил обучение в Высшей школе экономики по программе "Управление реформируемыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса".

Имеет степень MBA Венского университета экономики и бизнеса. Владеет английским, французским и турецким языками. С начала 90-х годов работал в МИД России. Затем - в руководстве ряда военно-технических предприятий. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В ряде информационных ресурсов Александр Коршунов упоминается как спикер, отвечающий за подготовку "комплексной целевой программы развития авиационного и морского двигателестроения до 2025 года с учетом анализа разработки аналогичных программ в США, Франции, Великобритании", передает "Коммерсант".


Рафаэль Фахрутдинов

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