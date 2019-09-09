Хотят ли русские войны?

Некоторые комментарии к недавнему интервью Игоря Стрелкова для "НВО"

В целом Игорь Иванович прав в том, что заряженное ружье в конце акта должно выстрелить. ВСУ готовятся к реваншу, ибо задачи, поставленные им Верховным главнокомандованием, не решены. Это было заложено в планах бывшего президента Петра Порошенко, и эти планы никто пока не менял. Подтверждение тому – глубокая модернизация ВВТ, обучение войск с учетом полученного боевого опыта. И хоть гибнут на войне солдаты, но начинают и заканчивают войну политики. На сегодняшний день политическое напряжение снизилось, изменилась политическая конъюнктура, активизировались переговоры по обмену удерживаемых лиц между Россией и Украиной, один из пунктов Минских договоренностей. Это дает надежду на нормализацию политического урегулирования. Интенсивность огня в полосе противостояния ополчения ЛДНР и ВСУ сократилась в разы в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, есть и другие тенденции в урегулировании конфликта. С другой стороны, эта безумная ситуация измучила местное население, держит в напряжении весь народ Украины, отмечается моральнопсихологическое (духовное) утомление военнослужащих обеих сторон. По этим причинам крупномасштабный переход в наступлении ВСУ считаю сегодня маловероятным. Однако есть сведения, что Джон Болтон решил в ближайшее время посетить Украину, – посмотрим, как изменится ситуация после его посещения. Игорь Иванович по складу характера и жизненного опыта член партии войны, он излишне нагнетает обстановку в интересах привлечения внимания к проблеме финансирования и снабжения вооруженных формирований непризнанных республик юговостока Украины. И это можно понять: он хочет быть уверен в том, что на местах есть кому и чем защищать мирное население республик.

Теперь что касается военного присутствия России в этом конфликте. Игорь Стрелков в своем интервью упрекает руководство России за нерешительные действия в 2014 году. Но правильно ли было бы тогда в 2014 году России объявлять войну братскому народу? В отличие от событий на Кавказе 1992 и 2008 годов, где готовился геноцид национальных меньшинств, на Украине русские по указке Запада стали воевать с русскими. И Игорь Иванович подтверждает, что противоборствуют друг другу русские люди разных убеждений. К сожалению, на сегодняшний день в открытой печати нет качественной характеристики ВСУ и добробатов. Скорее всего в последних есть бойцы из Западной Украины, других этнических групп, но во всех репортажах, на передовой с обеих сторон – русская речь. У многих украинских военных русские фамилии и советское мировоззрение, особенно у тех, кто командует ВСУ. Почему такое внимание к языку – потому что язык определяет национальность: на каком языке ты мыслишь, к той национальности и принадлежишь, независимо от этноса и родоплеменных отношений. А русские воевать умеют, у русских это генетическая особенность. И в этом Игорь Иванович опять прав.

Однако он не отвечает прямо на вопрос: существует ли опасность открытой войны между Россией и Украиной? Отвечу за него. Конечно нет. Россия не собирается уничтожать одну часть русского мира ради другой в угоду Западу, который этого очень желает и к этому подталкивает политическую ситуацию. Стоит этой ситуации хотя бы относительно уравновеситься – и в гости в Незалежную спешит советник президента США по национальной безопасности.

В любом случае насыщенный оружием и боеприпасами регион, конечно, остается опасным с точки зрения эскалации напряженности и перерастания в более интенсивный вооруженный конфликт с постепенным втягиванием в него России и стран НАТО. В итоге это теоретически может стать причиной крупномасштабной ядерной войны. Задача России – снизить напряженность в регионе, остановить братоубийственную войну и своими действиями подтвердить миролюбивость своей политики.

Рустем Клупов

Рустем Клупов, Герой России, референт Главного военнополитического управления ВС РФ