"Бешеный пес" сформулировал главный девиз Америки

Бывший военный министр призвал Вашингтон и сограждан к единству

"… Нации с союзниками процветают, а те, кто без них, увядают. В одиночку Америка не может защитить наш народ и нашу экономику. Роль полемиста недостаточна для лидера. Лидер должен проявлять стратегическую проницательность, которая включает в себя уважение к тем нациям, которые стояли с нами, когда надвигалась беда". Такие слова прозвучали в эссе из новой книги бывшего министра обороны США Джеймса Мэттиса, которая публикуется издательством Random House и должна была появиться на прилавках магазинов 3 сентября сего года.

Новый литературный труд под названием "Позывной "Хаос": учиться руководить" (Call Sign Chaos: Learning to Lead) отставной шеф Пентагона написал в соавторстве с ветераном боевых действий и своим помощником на посту министра обороны Бингом Уэстом.

Мэттис родился в 1950 году в г. Пуллман, шт. Вашингтон. После окончания средней школы в 1968м поступил в Центральный университет шт. Вашингтон. В 1971 году завершил учебу в университете и получил диплом бакалавра истории. В ходе учебы в университете Мэттис окончил курсы подготовки офицеров резерва. В 1972 году поступил на службу в Корпус морской пехоты (КМП) ВС США в звании второго лейтенанта. За время службы окончил еще несколько высших военных учебных заведений Америки.

В ВС США Мэттис прослужил 44 года и прошел все ступени военной карьеры, начиная с командира взвода и кончая командующим войск. Последним местом службы четырехзвездного генерала в 20102013 годах было Центральное командование ВС США (USCENTCOM).

Мэттис участвовал в операциях по обеспечению безопасности в Саудовской Аравии "Щит пустыни" (1990) и по освобождению Кувейта в ходе войны в Персидском заливе "Буря в пустыне" (1991). Непродолжительное время он служил в Афганистане. В 2003 году участвовал в операции "Свобода Ирака". Части под его командованием воевали в боях за Фаллуджу. После этой операции некоторым американским командирам, включая Мэттиса, были предъявлены обвинения в чрезмерном использовании силы, в результате чего погибли гражданские жители. Тогда же он получил в войсках прозвище "Бешеный пес".

К моменту окончания военной карьеры четырехзвездный генерал прослужил в ВС США 44 года. В январе 2017 года генерал был утвержден Конгрессом и занял главное кресло в Пентагоне. 31 декабря 2018го Мэттис покинул пост министра обороны в результате разногласий с президентом Дональдом Трампом по таким вопросам, как вывод войск США из Сирии, отношение к НАТО, ядерная сделка с Ираном, переговоры с Северной Кореей и создание космических сил.

Он никогда не был женат и у него нет детей. Единственной любовью генерала была служба. За это подчиненные называли своего командира "военный монах".

Историк по университетскому образованию, Мэттис всю сознательную жизнь очень активно занимается этой наукой, уделяя особое внимание ее военной составляющей. Он изучает опыт военачальников прошлого, от античных времен до ВМВ и последовавших после нее военных конфликтов. Коллеги генерала отмечали, что его личная библиотека, которую он все время возил с собой, насчитывает более 7 тыс. томов, и каждый он якобы прочитал.

Широкой общественности Америки генерал известен благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям. Так, например, однажды он сказал, что ему "чертовски весело стрелять в некоторых людей". Мэттис постоянно наставлял своих подчиненных, внушая им, что у каждого морского пехотинца в голове должен быть план, как убить первого встречного. "Будь вежлив, профессионален, но в голове всегда держи план, как убить всякого, кто тебе встретится", – написал он в одном из своих многочисленных назидательных посланий.

Адаптированное эссе отставного генерала под его фамилией 28 августа опубликовала известная газета Wall Street Journal. Оно было названо "Долг, демократия и угроза трайбализма".

Мэттис написал, что "Трамп часто пренебрегал союзниками США в НАТО и настаивал на том, чтобы они платили больше за свою собственную оборону". Он также выразил особое беспокойство развитием внутренней политической ситуации в США. Бывший военный министр предупредил о сегодняшних разногласиях, существующих между американцами, и особо подчеркнул, что его, "как военного человека", больше всего беспокоят не противники Америки, а ее "внутренняя раздробленность". Он также указал на то, что американцы разделяются "на враждебные племена, подбадривающие друг друга, подпитываемые эмоциями и взаимным презрением, которые ставят под угрозу" будущее страны "вместо того, чтобы заново найти общую позицию и решения возникающих проблем и противоречий в обществе". Мэттис написал, что "все американцы должны признать, что наша демократия – это эксперимент, который можно повернуть вспять". Он также настаивает на том, что "нельзя допустить, чтобы трайбализм" разрушил этот национальный эксперимент Америки.

Генерал заметил, что на каждой американской монете написаны слова Цицерона, сказанные великим оратором в речи "О достоинствах", "Из многих – единое" (E pluribus unum). Он заявил, что "американцы должны жить под этим девизом", чтобы "эксперимент в области демократии выжил".

Американские средства массовой информации широко комментируют содержание эссе генералаисторика. Как отмечает американская газета Politico, Мэттис в отличие от некоторых бывших чиновников Белого дома и сотрудников администрации президента воздерживался от прямой критики Трампа с тех пор, как он покинул правительство. В своей книге он придерживается такой же линии и не идет на прямую конфронтацию со своим бывшим боссом. По мнению экспертов, несмотря на это, многие положения книги Мэттиса будут использованы противниками Трампа в ходе президентской избирательной кампании 2020 года.

Как сообщают некоторые СМИ, после отставки Мэттис вернулся в институт Гувера при Стэнфордском университете в г. ПалоАльто, шт. Калифорния, где начал работу, связанную с вопросами безопасности в международной политике. В августе текущего года он вошел в совет директоров крупной американской корпорации General Dynamics, в которой работал с 2013 по 2017 год и был членом Совета правительственных подрядчиков.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"