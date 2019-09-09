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09.09.2019
Вестник Мордовии

Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль

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Источник изображения: Фото: paralay.world

В 80-годы в СССР наряду с дозвуковыми крылатыми ракетами активно работали над изделиями, которые в три раза обгоняли скорость звука. Речь идет о крылатой ракете "Метеорит" 3М25.

Больше известно о ее морских и воздушных вариантах, однако должна была появиться и наземная мобильная версия "Метеорит-Н". Ее принятие на вооружение стало бы неприятным сюрпризом для Запада.

При весе в 6 с небольшим тонн и длине в 12 метров она могла уничтожать цели, удаленные на 5500 км. Максимальная скорость 3М25 должна была достигать 3500 км. А высота полета - 24000 м.

При этом советские конструкторы предусмотрели меры по снижению заметности. Так, на борту находился специальный генератор, создававший облако плазмы, делавший "Метеорит" невидимым для радаров противника и позволявший доставить до цели термоядерную боевую часть.

Работы над наземным вариантом были прекращены после заключения с США договора по РСМД. Доводка морского и воздушного варианта также прекратилась к началу 90-х годов.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Россия
США
Продукция
3М-25 Метеорит
BGM-109 Tomahawk
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
09.09.2019 04:20
Кстати если отбросить сопли и амбиции, то возможно рациональнее было бы вернуться к развертыванию Метеорита, тем более, что теперь нас не ограничивает договор и ракеты эти можно размещать десятками на континенте и островах.

Это по-моему будет намного дешевле и безопаснее Буревестника с ЯЭУ, потому что эта ракета летает на обычном децилине и прошла полный цикл летных испытаний:

Результаты лётно-конструкторских и государственных испытаний (61 пуск) показали возможность достижения заданных высоких лётно-технических характеристик ракеты, а в шести из семи последующих дополнительных экспериментальных пусках в 1990–1991 годах были подтверждены основные лётно-технические характеристики унифицированной ракеты «Метеорит»

Ей только электронику и мозги немного обновить (ИНС, БКО, связь).

Покажите мне еще КР, которая на 5000км несет БЧ массой в одну тонну, причем на сверхзвуковой скорости, да таких нет и не будет.

Она даже в не ядерном оснащении высокобризантным ВВ (cмесью гексанитрогексаазаизовюрцитана и октогена), будет эквивалентна примерно трем "калибрам", а учитывая сверхзвуковую скорость (импульс), сможет заглубляться  перед детонацией на несколько метров под свод защищаемого фортификационного сооружения или пробивать несколько этажей и перекрытий, взрываясь ближе к центру здания и нанося максимальный ущерб сооружению.

К тому же на ее основе можно разработать береговой вариант дальней ПКР.
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