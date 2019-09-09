Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль

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В 80-годы в СССР наряду с дозвуковыми крылатыми ракетами активно работали над изделиями, которые в три раза обгоняли скорость звука. Речь идет о крылатой ракете "Метеорит" 3М25.

Больше известно о ее морских и воздушных вариантах, однако должна была появиться и наземная мобильная версия "Метеорит-Н". Ее принятие на вооружение стало бы неприятным сюрпризом для Запада.

При весе в 6 с небольшим тонн и длине в 12 метров она могла уничтожать цели, удаленные на 5500 км. Максимальная скорость 3М25 должна была достигать 3500 км. А высота полета - 24000 м.

При этом советские конструкторы предусмотрели меры по снижению заметности. Так, на борту находился специальный генератор, создававший облако плазмы, делавший "Метеорит" невидимым для радаров противника и позволявший доставить до цели термоядерную боевую часть.

Работы над наземным вариантом были прекращены после заключения с США договора по РСМД. Доводка морского и воздушного варианта также прекратилась к началу 90-х годов.

Дмитрий Лемешко