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09.09.2019
bmpd.livejournal.com

Подписаны контракты на производство вооружения для серийных истребителей Су-57

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Как сообщило информационное агентство ТАСС, контракты на производство авиационных средств поражения для истребителей Су-57 были подписаны на форуме "Армия-2019" [в июне 2019 года - bmpd] и будут выполнены в ближайшие годы. Об этом ТАСС сообщил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 генеральный директор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

Четыре обпытных образца истребителя Су-57 (ПАК ФА) - самолеты Т-50-1, Т-50-3, Т-50-4 и Т-50-5Р - на демонстрационном показе в Жуковском, 24.08.2019 (с) photopadalko / www.instagram.com

"Контракты на производство боеприпасов для Су-57, подписанные на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", будут выполнены в рамках действующей госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2027 года", - сказал он.

Глава КТРВ отметил, что выполнение контрактов начнется сразу после поступления финансирования.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
АРМИ-20XX
МАКС-20XX
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