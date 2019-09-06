Авианосцы США совершенно неэффективны для сдерживания военной мощи Китая

"Авианосные ударные группы ВМС США могут быть эффективными в некоторых военных ситуациях, но они явно представляют не большую опасность для Китая и поэтому совершенно неэффективны для сдерживания его военных", - такое мнение выразила редакция портала Defense-aerospace.com.

На это есть ряд причин. Первая: американские палубные истребители F-35, варианты для ВМС США и для Корпуса морской пехоты США, имеют короткий радиус боевого действия. В данной ситуации авианосцы должны как можно ближе подойти к намеченным целям перед взлетом своих истребителей.

Второе: в последние годы Китай укрепил "первую цепь" островов в Южно-Китайском море, разместив на нескольких из них военные самолеты, ракеты ПВО и противокорабельные ракеты.

Третье: Китай разработал семейство баллистических ракет с дальностью более 1000 морских миль, таких как DF-26, специально для нанесения ударов по американским авианосцам.

Все данные аргументы сводятся к суровому факту, что авианосцы ВМС США могут быть выбиты задолго до того, как они приблизятся к Китаю достаточно близко, чтобы представлять угрозу.

Даже если они не будут все потоплены или выведены из строя, сравнительно немногим самолетам, которые выжившие авианосцы смогли бы запустить, будет трудно пробиться через кольцо островной цепи обороны Китая, чтобы достичь материковых целей.