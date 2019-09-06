Лавров напомнил США, что ДСНВ не затрагивает гиперзвуковое оружие России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вашингтон пока не очень внятно реагируют на предложения Москвы о продлении ДСНВ, при этом США выдвигают претензии по гиперзвуковым вооружениям в адрес РФ, хотя текст соглашения не охватывает эти разработки, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы неоднократно публично призывали США начать работу по продлению этого договора на пятилетний срок, как это предусмотрено в самом тексте документа. Реакция США пока не очень внятная", - сказал Лавров в интервью "Известиям".

"То они говорят, что продление этого договора маловероятно, то заявляют, что это невозможно сделать, учитывая новые вооружения, прежде всего, гиперзвуковые, о которых (президент РФ - ред.) Владимир Путин объявил в прошлогоднем послании Федеральному Собранию. Хотя те, кто знают текст этого Договора, понимают, что он не охватывает эти вооружения", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавил, что "если США заинтересованы" в том, чтобы обсуждать выходящие за рамки договора аспекты стратегической стабильности и контроля над вооружениями, то "им надо было бы давно согласиться на приглашения, которые мы многократно направляли", возобновить на постоянной и регулярной основе диалог по стратегической стабильности во всех ее аспектах – наступательных и оборонительных.

"Это очень важный баланс, который отражен в Договоре об СНВ и который был подвергнут очень серьезному риску после выхода США из Договора о противоракетной обороне. Иными словами, можно обсуждать, что угодно, на то он и диалог по стратегической стабильности, что в ходе него можно поднимать любые вопросы, представляющие собой угрозу этой самой стратегической стабильности, за состояние которой в мире главную ответственность несут, прежде всего, США и Российская Федерация", - резюмировал глава МИД РФ.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине, однако, эту идею отвергли.