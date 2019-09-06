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06.09.2019
РИА Новости

"Может нести что угодно". Чем угрожает России секретный военный шаттл США

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Американский космический беспилотник X-37B
Американский космический беспилотник X-37B.
Источник изображения: © U.S. Air Force

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Режим строжайшей секретности при разработке, возможность приземляться и выводить в космос грузы разного назначения — один из самых загадочных американских космических аппаратов, мини-шаттл X-37B побил собственный рекорд продолжительности полета, проведя на орбите более двух лет. ВВС США не спешат раскрывать цели запуска многоразового челнока, однако эксперты уверены: они исключительно военные. РИА Новости попыталось разобраться в истинном предназначении необычного аппарата.

Работа под прикрытием

К проекту орбитального беспилотного космоплана X-37 НАСА и компания Boeing приступили в 1999-м. Планировалось, что челнок будет работать на высоте 700 километров и займется ремонтом спутников на орбите. Однако в 2004-м американские военные полностью засекретили проект, передав его Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA). С тех пор информации на эту тему почти не поступает.

Построили уже два беспилотных аппарата. Размах крыла — четыре с половиной метра, длина — около девяти. На борт берет около тонны груза. Первый полет челнок X-37B совершил в 2010-м: провел на орбите более полугода. Испытывали управление, навигационное оборудование, прочность термозащитной оболочки и автоматизированные системы аппарата.

Власти заявляют, что на X-37B отрабатывают технологии многоразовых космических аппаратов. Также на борту проводят эксперименты, результаты которых изучают после возвращения челнока на Землю. В частности, специальная аппаратура НАСА исследует влияние космической среды на различные типы материалов.

Сейчас X-37B совершает уже пятый полет. Предыдущая миссия завершилась в мае 2017-го и продолжалась рекордные 718 дней. Первые четыре раза челноки запускали с помощью ракеты-носителя Atlas V с мыса Канаверал. Отметим, что двигатели РД-180 для этой ракеты американцам поставляет российское двигателестроительное предприятие НПО "Энергомаш".

Американский космический беспилотник X-37B

Источник изображения: © Фото : United States Air Force

Носитель мини-спутников

В пятый раз челнок стартовал на ракете Falcon 9 с площадки Космического центра Кеннеди. На данный момент X-37B находится в космосе 719 суток. Таким образом, аппарат побил собственный рекорд.

Обычно беспилотный корабль работает на высоте 320-400 километров. Часто маневрирует, меняет параметры полета. О том, чем космический челнок занимается в космосе столь продолжительное время, высказано немало версий. По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, X-37B создан в интересах Министерства обороны США и представляет собой носитель небольших разведывательных спутников.

"Он однозначно используется в военных целях, — говорит Моисеев РИА Новости. — Думаю, этот аппарат несет на борту малые спутники весом всего несколько килограммов. Он постоянно находится на боевом дежурстве, и если где-то возникнет горячая точка, может выпустить спутники над этим местом. Они обеспечат наземные войска связью, навигацией, разведкой. Это аппарат быстрого реагирования".

X-37B пока не угрожает России, потому что его орбита в основном проходит около экватора, добавляет эксперт.

"Конечно, он способен менять орбиту, активно используя свои аэродинамические качества, но только для того, чтобы выйти в указанную точку, — отмечает Моисеев. — Чтобы, к примеру, поменять наклон орбиты и летать над Россией, необходимо затратить очень много энергии, которой у него на борту нет. Впрочем, X-37B можно сразу запустить таким образом, чтобы он оказался над Россией".

Американский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test Vehicle

Источник изображения: © NASA

Бряцанье оружием

Моисеев уверен, что X-37B не предназначен для уничтожения спутников: "С помощью таких аппаратов делать это невыгодно, есть куда более эффективные способы борьбы со спутниковыми группировками. Такие разработки были в прошлом и у США, и у СССР".

Однако другие эксперты склоняются к версии, что на X-37B американцы отрабатывают технологии создания боевых космических перехватчиков. О том, что X-37B может нести оружие, ранее заявлял и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У американцев летает одна штука, называется Х-37, это такой космоплан. Целей его мы не понимаем, точнее, понимаем, но официальных разъяснений мы не получаем. То есть, по сути, это такой челнок, который в течение нескольких месяцев находится в космическом пространстве, потом возвращается, потом снова стартует. Эту вещь можно использовать в качестве носителя оружия", — сказал Рогозин в эфире "Первого канала".

Американский космический беспилотник X-37B (OTV-5) во время подготовки к запуску

Источник изображения: © Boeing / Senior Airman Timothy Kirchner

Официально американцы никогда не скажут, что Х-37B может нести на борту оружие, уточнил он. "Мы, соответственно, тоже будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если не дай бог оно будет размещено в космосе, может планировать сверху", — подчеркнул Рогозин.

Военную направленность проекта косвенно подтвердила и бывший министр ВВС США Хизер Уилсон. По ее словам, необычные маневренные возможности секретного X-37B в космосе сводят врагов США с ума.

"(Мини-шаттл X-37B. — Прим. ред.) способен сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится у Земли, это достаточно близко к атмосфере, чтобы в этот момент развернуться, — отметила Уилсон, чьи слова приводит американский специализированный сайт military.com. — Значит, наши враги этого не знают, ведь все происходит на противоположной стороне Земли. И мы в курсе, что это сводит их с ума. Чему я очень рада".

Стоит отметить, что российские системы контроля космического пространства все же отслеживают траекторию полета американских шаттлов и с легкостью видят все движения космических аппаратов.

"Это для нас самая простая задача — смотреть за X-37B. Он настолько большой, что стоит ему повернуться вправо-влево, мы уже это замечаем", — говорил начальник штаба 15-й армии ВКС (особого назначения) генерал-майор Анатолий Нестечук. Россия обладает не только средствами наблюдения, но и средствами борьбы с подобными аппаратами, и сможет нейтрализовать их при малейшей угрозе национальной безопасности.

Американский космический беспилотник X-37B

Источник изображения: © Фото : United States Air Force

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