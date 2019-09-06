Вертолет Ка-226Т начнут выпускать в Индии

До конца года может быть подписан контракт о совместном российско-индийском производстве Ка-226Т.

Межправительственное соглашение о поставках в Индию легких вертолетов Ка-226Т было подписано еще в 2015 году, но контракт до сих пор не заключили, так как не удавалось достичь договоренности по объему локализации. Наконец, вопрос решен. Как сказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев: "На сегодняшний день нами согласован достаточно высокий уровень локализации: в итоге он будет равняться почти восьмидесяти процентам".

Кстати, индийским гостям показали Ка-226Т в интересной раскраске. Правая сторона имела защитный камуфляж индийских ВВС. Левая - темно-синюю ливрею с полосами и секциями белого и красного цветов, отсылающих к цветам российского флага, который изображен на хвостовом стабилизаторе вертолета. Машина выполнена в медицинском варианте. Также рядом находился сменяемый VIP-модуль (с тремя пассажирскими креслами) для этого же вертолета.

Отличительная черта Ка-226 - модульность конструкции. Фактически этот вертолет представляет собой летающее шасси, к которому можно крепить любой модуль. Он может быть чисто грузовым, грузо-пассажирским, пассажирским, медицинским, транспортно-спасательным.

Стоит напомнить, что тендер министерства обороны Индии на обновление парка легких вертолетов был объявлен еще в 2003 году. Одной из его задач был поиск транспортного вертолета, способного доставлять грузы на высоту 6000 метров. В Гималаях в районе ледника Сиачен именно на такой высоте находится индийская пограничная застава. Там сходятся вместе границы четырех стран - Индии, Пакистана, Китая и Афганистана. Место - стратегическое. Но обеспечивать самую высокогорную заставу в мире чрезвычайно сложно. Поэтому главным условием тендера был обязательный подъем 75 кг груза и обязательное висение на этой высоте. Ка-226 спокойно поднимает 250 кг и способен зависать в воздухе на высоте 7500 метров.

Казалось бы, конкурентов у российской машины нет, и она давно должна была войти в состав вооруженных сил Индии. Но Ка-226Т смог попасть в Индию и приступить к тендерным испытаниям лишь в 2009 году. Вертолет блестяще справился с испытаниями в условиях высокогорья. Можно вспомнить малоизвестный факт. Перед первым взлетом Ка-226 генеральный конструктор фирмы "Камов" Сергей Михеев дал главному конструктору машины Леониду Ширяеву кокос и попросил его лично разбить орех о стойку шасси. По воспоминаниям очевидцев разбития ореха, восторг у местных авиаторов был необыкновенный. Оказалось, среди индийских летчиков существует ритуал разбития кокоса о шасси самолета или вертолета перед первым подъемом в воздух. Как говорит сам генконструктор, он об этом не знал, но возникло какое-то веяние души, что надо сделать именно так. Может быть, это и сыграло свою роль в победе.

Пока речь идет о поставках вертолета для военных и гражданских служб в количестве 200 машин. 60 готовых вертолетов поставит Россия, а 140 соберут уже в Индии.

Сергей Птичкин