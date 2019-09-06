СМИ: Новый бомбардировщик США В-21 будет способен бороться с истребителями

Новейший перспективный американский стелс-бомбардировщик B-21 Raider, разрабатываемый для замены всего имеющегося парка бомбардировочной авиации ВВС США, вероятней всего, будет способен сбивать вражеские истребители. Об этом пишет в статье для журнала Air Force Magazine генерал-майор Скотт Л. Плеус, передает Naked Science

Источник изображения: Northrop Grumman

В своей статье, посвященной перспективному американскому бомбардировщику, генерал-майор заявил, что у В-21 появятся новые способы самообороны и он будет иметь возможность применять ракеты "воздух-воздух", что, вероятно, поможет ему в борьбе с вражескими истребителями при выполнении боевых задач. Ранее отмечалось в ВВС США отметили, что B-21 Raider — это самолет с большой дальностью и повышенными возможностями выживания в бою, способный проникать в зону, охраняемую вражескими системами противовоздушной обороны, и выполнять стратегически важные миссии.

Самолет B-21 — стратегический бомбардировщик нового поколения для ВВС США, который в будущем должен заменить все стоящие на вооружении крытые машины этого класса: самолеты B-1B, B-2 и B-52H. Новый бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло", он будет малозаметным и дозвуковым. Вероятней всего, для удешевления конструкции будет снижен боевой радиус и количество вооружения на борту. Стоимость одного B-21 ожидается в районе 500 млн долларов.

Точные размеры его пока не раскрываются, но известно, что он будет меньше американского "стратега" В-2 и больше палубного беспилотника проекта UCLASS.

Как заявил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Стивен Уилсон, первый полет перспективного бомбардировщика пройдет на авиабазе ВВС США "Эдвардс" в Калифорнии в начале декабря 2021 года.

В командовании ВВС США ожидают, что первые бомбардировщики B-21 Raider поступят на вооружение в середине 2020-х годов. По имеющейся информации планируется закупка не менее ста новых самолетов, которые постепенно должны заменить устаревающие стратегические бомбардировщики ВВС США.