Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14

США опять прибегли к грязным приёмам конкурентной борьбы. В Италии арестован Александр Коршунов, директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации, которая входит в "Ростех".

ПД-14 Источник изображения: topwar.ru

Коршунов долгое время работал в компании, которая разработала российский двигатель ПД-14 для авиалайнеров МС-21. Без сомнения, его арест - это реакция на успех российского лайнера на авиасалоне МАКС-2019 и на ВЭФ-2019.

Коршунова караулили в аэропорту Неаполя, где он и был арестован по запросу США. В ближайшее время состоится судебное заседание об экстрадиции россиянина в Штаты. Американские власти обвиняют российского топ-менеджера в шпионаже.

Якобы Коршунов похитил секреты корпорации General Electric, которые были использованы при производстве ПД-14.

В общем, это традиционная тактика Штатов. Во-первых, в части похищения людей. Во-вторых, в части обвинений в краже технологий.

Совсем недавно первые лица США обвинили Россию в краже технологий гиперзвукового оружия, теперь в краже технологий производства авиационных двигателей.

Американцам очень не понравилось, что ПД-14 превосходит конкурентов по экономичности и сроку службы на 20%. Кроме того, отечественные инженеры смогли сделать двигатель "умным", что сделало в высшей степени безопасным. ПД-14 готовится обходить конкурентов, в том числе конкурентов от "Боинг", на мировом рынке. Поэтому арест Коршунова - месть Вашингтона России за технологический прорыв в авиационном двигателестроении.