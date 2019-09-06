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06.09.2019
Военное обозрение

Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14

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США опять прибегли к грязным приёмам конкурентной борьбы. В Италии арестован Александр Коршунов, директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации, которая входит в "Ростех".

ПД-14

Источник изображения: topwar.ru

Коршунов долгое время работал в компании, которая разработала российский двигатель ПД-14 для авиалайнеров МС-21. Без сомнения, его арест - это реакция на успех российского лайнера на авиасалоне МАКС-2019 и на ВЭФ-2019.

Коршунова караулили в аэропорту Неаполя, где он и был арестован по запросу США. В ближайшее время состоится судебное заседание об экстрадиции россиянина в Штаты. Американские власти обвиняют российского топ-менеджера в шпионаже.

Якобы Коршунов похитил секреты корпорации General Electric, которые были использованы при производстве ПД-14.

В общем, это традиционная тактика Штатов. Во-первых, в части похищения людей. Во-вторых, в части обвинений в краже технологий.

Совсем недавно первые лица США обвинили Россию в краже технологий гиперзвукового оружия, теперь в краже технологий производства авиационных двигателей.

Американцам очень не понравилось, что ПД-14 превосходит конкурентов по экономичности и сроку службы на 20%. Кроме того, отечественные инженеры смогли сделать двигатель "умным", что сделало в высшей степени безопасным. ПД-14 готовится обходить конкурентов, в том числе конкурентов от "Боинг", на мировом рынке. Поэтому арест Коршунова - месть Вашингтона России за технологический прорыв в авиационном двигателестроении.

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Продукция
ПД-14
Т-95
Компании
Boeing
General Electric
ОДК УК
Ростех
Проекты
ГЗЛА
МАКС-20XX
МС-21
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1 комментарий
№1
06.09.2019 08:07
Цитата, q
Поэтому арест Коршунова - месть Вашингтона России за технологический прорыв в авиационном двигателестроении.

Методы борьбы с такими провокациями давно отработаны, в ответ нужно арестовать 2-3 сотрудников посольства США предьявить обвинения в шпионаже и в Бутырку.
Потом по тихому обменять...
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