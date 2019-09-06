"Мы уважаем это решение": почему Молдавия не хочет в НАТО

Додон заявил Столтенбергу, что Молдавия не может быть членом НАТО

Молдавия не собирается входить в НАТО, поскольку по конституции страны у государства нейтральный статус. Об этом глава республики Игорь Додон заявил на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который, в свою очередь, заявил, что уважает нейтралитет Молдавии, ее независимость и суверенитет.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что его страна в силу своего нейтрального статуса не сможет стать членом какого-либо военного блока, в том числе Североатлантического альянса.

"Провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Исходя из этого, мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны", - написал Додон на своей странице в фейсбуке.

Глава государства подчеркнул, что базовыми приоритетами для руководства Молдавии остаются закрепленный в конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика.

Это предполагает установление со всеми международными партнерами добрососедских отношений, основанных на взаимоуважении.

В свою очередь Йенс Столтенберг на встрече с Додоном отметил, что НАТО уважает решение Молдавии сохранять нейтралитет. "НАТО полностью уважает конституционный нейтралитет Молдавии и полностью поддерживает ее независимость и суверенитет. Мы знаем, что у Молдавии нет желания вступать в НАТО, и мы уважаем это решение. Мы твердо верим, что каждый народ имеет право сам определять свой курс", - сказал Столтенберг, уточнив, что нейтралитет не означает изоляцию.

Молдавский лидер ранее сообщал, что во время двухдневного визита в Брюссель собирается обсудить повестку двусторонних и многосторонних отношений с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, а также председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль.

По конституции Молдавии, она обладает нейтральным статусом, но с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

В столице Молдавии также действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям военного блока, против чего неоднократно выступал Игорь Додон. 17 мая прошлого года в интервью газете "Известия" он заявил, что офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт в конце 2018 года. "Напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", - подчеркнул Додон.

По его словам, открытие офиса Североатлантического альянса по информированию в Кишиневе связано с тем, что страны организации хотят убедить население Молдавии отказаться от нейтралитета. Большинство молдаван не хотят участвовать в геополитическом противостоянии, утверждал президент.

Кроме того, он выражал мнение, что альянс хочет закрепиться в Молдавии, поскольку ему необходимо как можно ближе находиться к России.

Вместе с тем министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер 15 июля заявил, что его республика заинтересована в продолжении политического диалога и сотрудничества с НАТО.

"Глава молдавской дипломатии подчеркнул заинтересованность Молдавии в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом в соответствии с положениями индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Республика Молдова - НАТО и в областях, представляющих общий интерес", - было указано в сообщении пресс-службы молдавского МИДа.

По данным ведомства, стороны обсудили совместные действия, которые планируется предприняты во многих сферах сотрудничества.

В том числе речь шла о внедрении инициативы по укреплению потенциала безопасности и обороны, продвижении процесса реформ в области обороны, сотрудничестве в области стратегической коммуникации и противодействии гибридным угрозам.

"Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подтвердила поддержку альянса суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также уважение к нейтралитету страны, подчеркнув готовность и впредь предоставить молдавским властям необходимую экспертизу и помощь в процессе реформ, в частности, в модернизации сектора безопасности и обороны", - подчеркнули в МИД.

Кристина Сизова