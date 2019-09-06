Войти
06.09.2019
Газета.ru

"Мы уважаем это решение": почему Молдавия не хочет в НАТО

457
0
0

Додон заявил Столтенбергу, что Молдавия не может быть членом НАТО

Молдавия не собирается входить в НАТО, поскольку по конституции страны у государства нейтральный статус. Об этом глава республики Игорь Додон заявил на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который, в свою очередь, заявил, что уважает нейтралитет Молдавии, ее независимость и суверенитет.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что его страна в силу своего нейтрального статуса не сможет стать членом какого-либо военного блока, в том числе Североатлантического альянса.

"Провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Исходя из этого, мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны", - написал Додон на своей странице в фейсбуке.

Глава государства подчеркнул, что базовыми приоритетами для руководства Молдавии остаются закрепленный в конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика.

Это предполагает установление со всеми международными партнерами добрососедских отношений, основанных на взаимоуважении.

В свою очередь Йенс Столтенберг на встрече с Додоном отметил, что НАТО уважает решение Молдавии сохранять нейтралитет. "НАТО полностью уважает конституционный нейтралитет Молдавии и полностью поддерживает ее независимость и суверенитет. Мы знаем, что у Молдавии нет желания вступать в НАТО, и мы уважаем это решение. Мы твердо верим, что каждый народ имеет право сам определять свой курс", - сказал Столтенберг, уточнив, что нейтралитет не означает изоляцию.

Молдавский лидер ранее сообщал, что во время двухдневного визита в Брюссель собирается обсудить повестку двусторонних и многосторонних отношений с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, а также председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль.

По конституции Молдавии, она обладает нейтральным статусом, но с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

В столице Молдавии также действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям военного блока, против чего неоднократно выступал Игорь Додон. 17 мая прошлого года в интервью газете "Известия" он заявил, что офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт в конце 2018 года. "Напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", - подчеркнул Додон.

По его словам, открытие офиса Североатлантического альянса по информированию в Кишиневе связано с тем, что страны организации хотят убедить население Молдавии отказаться от нейтралитета. Большинство молдаван не хотят участвовать в геополитическом противостоянии, утверждал президент.

Кроме того, он выражал мнение, что альянс хочет закрепиться в Молдавии, поскольку ему необходимо как можно ближе находиться к России.

Вместе с тем министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер 15 июля заявил, что его республика заинтересована в продолжении политического диалога и сотрудничества с НАТО.

"Глава молдавской дипломатии подчеркнул заинтересованность Молдавии в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом в соответствии с положениями индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Республика Молдова - НАТО и в областях, представляющих общий интерес", - было указано в сообщении пресс-службы молдавского МИДа.

По данным ведомства, стороны обсудили совместные действия, которые планируется предприняты во многих сферах сотрудничества.

В том числе речь шла о внедрении инициативы по укреплению потенциала безопасности и обороны, продвижении процесса реформ в области обороны, сотрудничестве в области стратегической коммуникации и противодействии гибридным угрозам.

"Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подтвердила поддержку альянса суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также уважение к нейтралитету страны, подчеркнув готовность и впредь предоставить молдавским властям необходимую экспертизу и помощь в процессе реформ, в частности, в модернизации сектора безопасности и обороны", - подчеркнули в МИД.


Кристина Сизова

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Молдавия
Россия
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
28.02.2018
Конструктивная вражда
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
14.06.2016
Террористам международные соглашения не в тягость
16.04.2015
По шаблону конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62