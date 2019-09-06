В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков

Российские техникумы и колледжи с 2021 года могут прекратить прием студентов для обучения некоторым "устаревшим" специальностям. Проект соответствующего приказа подготовило Министерство просвещения. Документ опубликован на сайте правовой информации.

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В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что проект данного приказа должен внести изменения в нормативные документы, предписывая завершить прием учащихся для обучения по ряду устаревших профессий и специальностей уже с 2021 года.

Всего в данный перечень вошли девять профессий и 23 специальности, признанные устаревшими. Согласно документу, обучение больше не будет проводится по следующим профессиям: автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик и т.д.

По данным Минпросвещения, данные профессии устарели и не соответствуют запросам современного рынка труда. Они будут заменены профессиями данных направлений в "более актуальном формате" и заложены в программы подготовки специалистов топ-50 перспективных профессий и специальностей, ранее утвержденных Минтрудом и Минпросвещения.

Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда, и не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям

- пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в программе среднего профессионального образования будут окончательно исключены или заменены на более современные около 100 профессий и специальностей.