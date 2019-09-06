Российско-сербские тактические учения начались в Ленинградской области

В Ленинградской области стартовали российско-сербские тактические учения с боевой стрельбой. Основная задача - отработка взаимодействия между подразделениями разных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Российско-сербские тактические учения начались на территории полигона "Кирилловский" Западного военного округа. Со стороны Вооруженных сил Сербии в учениях принимает участие личный состав механизированного батальона, со стороны России - подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации, инженерно-саперного полка, входящих в состав ЗВО. Всего более одной тысячи военнослужащих и около 200 единиц военной и специальной техники.

Военнослужащие двух стран отработают вопросы взаимодействия при работе совместного штаба, ведении разведки, маневренной обороны, нанесении огневого поражения условному противнику

- говорится в сообщении Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе учений подразделения отработали совместный марш и отразили наступление вероятного противника, в ходе чего провели боевые стрельбы средств ПВО, танков Т-72Б3, САУ "Мста-С", РСЗО "Град", а также гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За проведением учений велось наблюдение с помощью разведывательных беспилотников, которые в режиме реального времени передавали данные в совместный штаб, руководивший учениями. Отмечается высокая выучка подразделений российской и сербской армий, успешно поразившим цели вероятного противника.