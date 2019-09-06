Войти
06.09.2019
Военное обозрение

Российско-сербские тактические учения начались в Ленинградской области

503
0
0

В Ленинградской области стартовали российско-сербские тактические учения с боевой стрельбой. Основная задача - отработка взаимодействия между подразделениями разных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Российско-сербские тактические учения начались на территории полигона "Кирилловский" Западного военного округа. Со стороны Вооруженных сил Сербии в учениях принимает участие личный состав механизированного батальона, со стороны России - подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации, инженерно-саперного полка, входящих в состав ЗВО. Всего более одной тысячи военнослужащих и около 200 единиц военной и специальной техники.

Военнослужащие двух стран отработают вопросы взаимодействия при работе совместного штаба, ведении разведки, маневренной обороны, нанесении огневого поражения условному противнику

- говорится в сообщении Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе учений подразделения отработали совместный марш и отразили наступление вероятного противника, в ходе чего провели боевые стрельбы средств ПВО, танков Т-72Б3, САУ "Мста-С", РСЗО "Град", а также гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За проведением учений велось наблюдение с помощью разведывательных беспилотников, которые в режиме реального времени передавали данные в совместный штаб, руководивший учениями. Отмечается высокая выучка подразделений российской и сербской армий, успешно поразившим цели вероятного противника.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
Град РСЗО
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
29.07.2019
Учение 21-й отдельной гвардейской тяжелой мотострелковой бригады
20.05.2019
Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
22.09.2016
Мотострелки ЗВО на учениях пресекли условный прорыв госграницы
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 09:50
  • 22
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 06.09 09:21
  • 8
«Малахит» создаст альтернативную анаэробную установку для подлодок
  • 06.09 08:26
  • 1
Мантуров анонсировал создание сверхзвукового пассажирского самолета с нуля
  • 06.09 08:18
  • 1
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
  • 06.09 08:15
  • 1
В Ульяновской области разработают меры поддержки для набора и подготовки дополнительных кадров в АО "Авиастар-СП"
  • 06.09 08:07
  • 1
Топ-менеджер "Ростеха" задержан по запросу США в Италии: месть за ПД-14
  • 06.09 08:00
  • 1
В России с 2021 года перестанут готовить токарей, слесарей и фрезеровщиков
  • 06.09 07:34
  • 6
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 06.09 07:18
  • 2
Перспективы создания авиационного комплекса нового поколения
  • 06.09 06:44
  • 4
Россия предлагает выкупить у Малайзии МиГ-29 и поставить МиГ-35
  • 06.09 02:55
  • 10
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 05.09 23:58
  • 10
Совместный монгольско-российский военный парад в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол
  • 05.09 22:41
  • 7773
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 17:31
  • 1
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
  • 05.09 16:45
  • 4
Новикомбанк и авиазавод "Прогресс" подписали соглашение о финансировании производства вертолета Ка-62