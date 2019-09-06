Стала известна причина аварии ракеты Vega в июле

Авария европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, запущенной с космодрома Куру во Французской Гвиане в июле, произошла из-за разрушения двигателя второй ступени, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

По информации специалистов, это случилось на 131-й секунде полета вскоре после включения двигателя и привело к разрушению ракеты на две большие части, передает "РИА Новости".

Отмечается, что после выполнения рекомендаций комиссии пуски ракеты Vega, приостановленные после аварии, возобновятся в I квартале 2020 года.

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником-наблюдателем ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру был произведен 11 июля. Он стал первым неудачным пуском ракеты данного класса. Французская компания Arianespace, которая осуществляет пуски с Куру, создала совместную с ЕКА комиссию по расследованию причин аварии.